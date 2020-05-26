Республика Сербская бескорыстно помогла россиянам вернуться на родину

Во вторник, 26 мая, специальным рейсом авиакомпании "Air Serbia" из Баня-Луки в Москву отправлены 10 граждан России, находившихся на территории Боснии и Герцеговины и ранее не имевших возможности вернуться на Родину в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в посольстве РФ в Сараево.

"На борту также находятся 66 граждан России, которые следуют в Москву из Белграда, - отметили российские дипломаты. - Рейс носит гуманитарный характер, он был организован правительством Республики Сербской (Босния и Герцеговина) для вывоза своих граждан из России. Выражаем глубокую признательность руководству Республики Сербской за бескорыстный жест помощи российским гражданам. Рассматриваем это в качестве подтверждения дружеских связей между нашими народами. Вывоз россиян из Боснии и Герцеговины организован в координации и при содействии посольства России в БиГ и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".

Между тем во время интервью "РГ" посол РФ в БиГ Петр Иванцов отдельно остановился на двусторонних связях России с Республикой Сербской. "Здесь у нас давно обеспечен наивысший уровень доверия, наши отношения носят поистине дружественный, даже братский характер, что мы высоко ценим и чем бесконечно дорожим, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Здесь реализуется целый ряд проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах, мы работаем над новыми интересными инициативами, что выводит наше сотрудничество на качественно новый уровень. Традиционно интенсивный характер носят политические контакты между местным сербским и российским руководством, что мы намерены и впредь поощрять и расширять. Не помеха им, кстати, и нынешняя ситуация с коронавирусом: самое тесное общение продолжается".

Напомним, что 23 апреля сводный отряд российских специалистов РХБ защиты завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской. В этой связи президент РС Желька Цвиянович заявила, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила командиру сводного отряда полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской". В свою очередь, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 24 апреля направил благодарственные письма президенту России Владимиру Путину, министрам обороны и иностранных дел РФ Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, подчеркнув в них особую значимость помощи, предоставленной Республике Сербской со стороны Российской Федерации в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.