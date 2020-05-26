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26.05.2020 15:15
Рубрика: Культура

Самые необычные онлайн-экскурсии московских музеев

Текст: Наталья Лебедева
Виртуальные экскурсии за время вынужденной изоляции стали почти обыденной реальностью. И теперь музеи соревнуются друг с другом, кто сильнее удивит и поразит виртуального посетителя. Столичные музеи уверенно заявляют, что они знают, как приобщить к прекрасному, не выходя из дома, и предлагают "посетить" самые необычные онлайн-экскурсии.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени для всех, кто интересуется русской живописью, подготовил пять виртуальных экспозиций. Среди них - онлайн-проект "Акварельный портрет", рассказывающий о развитии акварельного портрета в XIX веке, и выставка "История одного портрета. Кружевница", раскрывающая образы русских девушек. Тропинин показал нам настоящих мастериц в домашней обстановке, свободно и непринужденно занимающихся плетением кружева. Благодаря работам живописца можно узнать о московском быте и неспешном ритме тогдашней жизни "древней столицы".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Московский музей современного искусства приглашает на онлайн-экскурсию по тематической выставке "ММОМА 99/19", организованную к 20-летию музея. 20 профессионалов из разных областей науки и культуры под руководством сотрудников музея предложили свой особый взгляд на обширное музейное собрание. Среди приглашенных экспертов: Алена Долецкая (медиа), Андрей Малахов (телевидение), Федор Конюхов (мореплавание), Илья Лагутенко (музыка), Фредерик Маль (парфюмерное искусство), Кирилл Серебренников (театр), Владимир Сорокин (литература) и другие. Тему "Информационные технологии" доверили курировать голосовому помощнику Marusia.

Музей Моды предлагает посетить сразу восемь виртуальных выставок. Среди них и "Антология длинного платья", где можно познакомиться с историей моды с середины XIX - до начала XX века. Рассматривая наряды и аксессуары из России, Западной Европы и США, можно узнать, как менялась мода, как на нее повлияли спорт и досуг, а также перемены в обществе и борьба женщин за свои права.

Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова подготовила шесть тематических выставок. Но особого внимания заслуживает экспозиция, подготовленная к 88-летию со дня рождения художника и объединившая картины, созданные за последние 15 лет. Многие из этих работ Илья Глазунов так и не успел показать зрителям при жизни. Но их называют исповедью художника, умудренного колоссальным жизненным опытом.

Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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Музей русского лубка и наивного искусства встречает виртуальных посетителей выставкой "Наивная Пушкиниана", где собраны работы художников-наивов, и экспозицией "Героический лубок", рассказывающей о доблестных подвигах русских солдат и офицеров во время Семилетней войны с Пруссией, Отечественной войны 1812 года, русско-турецкой кампании и кавказских походов. А тех, кто готов к сокровенному разговору, ждут на выставке "Не без этого", где пять художников через изображения обнаженного тела (ню в стиле наив) рассказывают свою личную историю, делятся сокровенными мыслями и чувствами.

Музей Скрябина представляет подробный онлайн-рассказ о каждой комнате квартиры великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Каждый предмет, появляющийся на экране, не случаен и раскрывает одну из неизведанных граней таланта композитора.

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