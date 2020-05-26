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26.05.2020 18:17
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Апелляции на ЕГЭ пройдут дистанционно

Текст: Ксения Колесникова
Апелляции на ЕГЭ в тех регионах, где это возможно, пройдут в дистанционном формате. Об этом в видеоинтервью "Российской газете" рассказал врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Как будут проходить апелляции? Возможно ли их проведение в дистанционном режиме?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Анзор Музаев: Москва давно проводит апелляции в дистанционном режиме. И мы будем ориентировать все регионы именно на дистанционный формат. Особенно, если в субъекте ситуация это позволяет, связь работает, все имеют доступ к Сети.

Экзамен по базовой математике отменяется?

Анзор Музаев: Экзамена по базовой математике не будет. В расписание ЕГЭ он не включен, потому что необходимости в его сдаче нет. Аттестаты будут выдаваться по итогам оценок, которые школьникам выставляли учителя.

Полную версию читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России РГ-Видео

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