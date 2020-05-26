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26.05.2020 18:16
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: У выпускников будет минимум неделя для подачи документов в вузы

Текст: Ксения Колесникова
Даже при форс-мажорной ситуации у выпускников школ будет минимум неделя для того, чтобы успеть подать документы в вузы. Расписание это предусматривает. Об этом в видеоинтервью "Российской газете" рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Все ли ребята успеют подать документы в вузы?

Анзор Музаев: Успеют. Поступление в вузы зависит оттого, в какие даты у нас выпускники сдают ЕГЭ. Нынешнее расписание устраивает и Министерство науки и высшего образования и Российский союз ректоров. Фактически прием документов в вузы начнется, если не ошибаюсь, уже с конца июля. И приемная кампания продлится вплоть до последних чисел августа. Приказы о зачислении будут опубликованы перед самым 1 сентября. То есть система высшего образования с 1 сентября готова будет начать занятия.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

У нас 25 июля - последний основной день экзаменов. Мы будем обрабатывать результаты быстрее. 8 августа - последний день для тех, кто не успевал сдать ЕГЭ в основную волну. В любом случае, в самой, скажем так, форс-мажорной истории, у выпускника будет одна неделя, чтобы подать документы. Я думаю, что этого будет достаточно. Тем более, что принимать документы вузы будут дистанционно.

Полную версию читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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