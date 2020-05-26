Рособрнадзор: Задания ЕГЭ легче не будут

Задания ЕГЭ в этом году не будут легче, чем раньше. Об этом в видеоинтервью "Российской газете" рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Много писем в редакцию приходит от выпускников. Ребята спрашивают, будут ли легче задания ЕГЭ в этом году? Ведь во время дистанционки было немало проблем…

Анзор Музаев: Менять задания мы считаем нецелесообразным. Мотивированные школьники начали подготовку к сдаче ЕГЭ не в четвертой четверти, и даже не год назад, а перейдя из 9-го класса в 10-й. Мы никогда не принимаем кардинальных и резких решений, которые касаются содержания ЕГЭ. Если что-то меняем, то заявляем об этом с перспективой на два года. Именно потому, чтобы у выпускников была возможность выбрать. И до 1 сентября мы говорим, что через два года в ЕГЭ будут такие-то изменения. Чтобы 9-классник, прежде чем пойти в 10-й класс, понимал, с чем ему придется столкнуться. Это честно и это правильно. И если сейчас, когда подавляющая часть выпускников готовилась почти полтора года (но вот эта последняя четверть сыграла злую шутку), мы поменяем правила игры, то это вызовет море негатива. Именно со стороны тех ребят, которые реально готовились к экзаменам и для которых правила игры вдруг внезапно изменились. И это может вызвать ухудшение результатов, а не улучшение. Поэтому никаких правил в плане облегчения или утяжеления заданий мы менять не будем. Тем более, четвертая четверть, это - закрепление материала, подведение итогов. Это был финиш, где выпускники снова решали те или иные задачи, выясняли свои слабые стороны.

В этом году мы сделали беспрецедентную акцию, на сайте Федерального института педагогических измерений были опубликованы методические рекомендации по каждому предмету и даже реальные варианты ЕГЭ досрочного периода, который отменился. Мы этого никогда не делали. Анализ основных ошибок, которые допускали выпускники прошлых лет, процент решенных и нерешенных заданий... За 4 дня было 2 миллиона просмотров и скачиваний. Такого интереса никогда не было.

И еще момент: если дети на самоизоляции с умом, грамотно распределили свое время, то, я думаю и надеюсь, что результаты экзамена у нас будут даже лучше, чем в прошлые годы.

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