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26.05.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Дело в технике

Текст: Татьяна Карабут
Сельхозмашиностроителям на совещании у президента 20 мая удалось получить, пожалуй, самую большую поддержку. Общая прибавка по субсидиям на оборудование для АПК и пищевой промышленности составит 10,5 млрд рублей.

Из этой суммы 6 млрд рублей выделят на докапитализацию "Росагролизинга", что позволит поставить аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники. В "Росагролизинге" с апреля действует антикризисная программа, которая предполагает ставку в 3%, нулевой аванс, увеличение срока лизинга и отсрочку платежей на год.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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Через инструменты "Росагролизинга" реализуется более 25% российской сельхозтехники. А одним из ключевых механизмов поддержки спроса остается субсидирование скидок (10-15%) на покупку сельхозтехники в рамках программы 1432. Ее с этого года курирует Минпромторг. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, выделенный на этот год лимит госсредств (10 млрд рублей) будет исчерпан уже к августу. Дополнительный спрос в рамках программы оценивается в 3,6 тыс. единиц техники, на что потребуется еще 2 млрд рублей.

По программе 1432 аграрии могут приобрести технику, которая производится в России и входит в утвержденный перечень, сформированный в основном из недорогой техники. В предыдущие годы почти 80% субсидий по программе приходилось на "Ростсельмаш" и "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ). Так, в 2018 году из 10 млрд рублей субсидий ростовское предприятие получило почти 5,9 млрд рублей, ПТЗ - чуть более 1,5 млрд рублей.

По данным Минпромторга, в этом году также крайне востребована программа льготного лизинга спецтехники, в том числе машин для мелиорации. Чтобы полностью закрыть потребность аграриев в рамках этой программы, потребуется докупить 2,5 единицы техники. На это государство выделит еще 1 млрд рублей (сейчас лимит составляет 3 млрд рублей). Также добавят 1,5 млрд рублей на покупку российского оборудования для переработки сельхозсырья (около 9 тыс. единиц).

Прибавка по субсидиям на оборудование для АПК и пищевой промышленности составит 10,5 млрд рублей

Выделенные дополнительные деньги позволят в 2020 году удовлетворить спрос аграриев на машины и оборудование, оценивает директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова. "Заводы готовы существенно нарастить поставки сельхозтехники сверх запланированных, но вынуждены ориентироваться на платежеспособный спрос", - говорит эксперт.

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По словам Дмитрия Патрушева, всего в 2020 году российские аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц техники и оборудования (на 14% больше, чем в прошлом году). За четыре месяца 2020 года выпуск техники для аграриев увеличился на 22%.

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