Российские ученые спрогнозируют мутации коронавируса на территории РФ

Научные институты и вузы, подведомственные Минобрнауки, а также центры геномных исследований мирового уровня подключились к разработке новых методов диагностики COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Также в борьбу с коронавирусом включились ученые из научно-образовательных центров (НОЦ). Эпидемия дала толчок научным исследованиям в медицине, вирусологии, молекулярной биологии, генетике, химии и физике.

Кроме того, НОЦ перенастроили свои мощности для производства востребованной в этот период продукции, в том числе масок и антисептиков.

А в НИЦ "Курчатовский институт" планируют провести ряд исследований, направленных на прогнозирование мутаций коронавируса на территории РФ. В работе примут участие и профильные научно-исследовательские институты.

"В мае 2020 года министерство запустило очередной конкурс "мегагрантов" на проведение научных исследований под руководством ведущих ученых", - сообщили порталу стопкоронавирус.рф в минобрнауки. Задача конкурса - привлечь в российские образовательные и научные организации ученых с мировым именем, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом. Приоритет - ученым, которые готовы активно работать над созданием новых лабораторий в России, проводя в них не менее 4 месяцев в году.