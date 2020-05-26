В этом году из-за вируса российским аграриям выделили дополнительно более чем 2 млрд рублей на льготные "короткие" кредиты. Но и этого оказалось мало.

Уже 21 мая Минсельхоз представил на обсуждение приказ об увеличении максимального размера льготного краткосрочного кредита с 600 млн до 1,2 млрд рублей в год на одного заемщика.

Риски снижения доходов населения и, соответственно, спроса на продукты питания напрямую влияют на АПК и смежные отрасли, и точечные меры поддержки (льготное кредитование, субсидии) нужны незамедлительно, уверен гендиректор "Союзмолока" Артем Белов.

Сейчас банковского финансирования оборотного капитала требуется на 15-20% больше из-за подорожания сырья, комплектующих и т.д., подсчитывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сейчас система поддержки распространяется на системообразующие предприятия, МСП, но нужно подумать, как помочь самозанятым в сельском хозяйстве, считает эксперт.

Небольшим предприятиям и фермерам на недавнем совещании с президентом Владимиром Путиным было уделено особое внимание. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что малые формы хозяйства от пандемии пострадали больше, чем крупные, - в первую очередь из-за сложностей со сбытом продукции. В связи с этим предложения по поддержке небольших предприятий будут отражены в готовящемся национальном плане по развитию экономики, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В поддержке государства нуждаются в первую очередь небольшие агрокомпании. Помогать только большим холдингам недальновидно

Поддерживать только крупные агрохолдинги в любой экономической ситуации - недальновидная позиция, уверена директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Когда производство в какой-либо отрасли базируется на трех-четырех крупных производителях, достаточно одному из них уйти с рынка по какой-то причине (например, банкротство) - серьезно страдает вся отрасль, поясняет эксперт. Но если банкротится металлургический завод, через год-другой туда приходит новый собственник, и производство восстанавливается. В продовольственной цепочке невозможно ждать год, когда предприятие пройдет процедуру оздоровления. Последствия политики поддержки крупных холдингов наглядно проявились в условиях коронавируса в США: когда из-за распространения вируса с рынка целиком выпадали крупные мясные компании, тут же возникала паника, напоминает Серова. "Крупные компании в АПК, безусловно, должны быть. Но нельзя уповать только на них. Должны быть комбинации крупных компаний с небольшими. Потому что именно небольшие компании - тот буфер, который всегда может взять на себя часть рынка и часть риска ситуаций, подобных тем, которые случились в США", - резюмирует эксперт.