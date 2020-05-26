Новости

Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня 17:45
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса 17:38
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках 17:37
В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки и кафе 17:33
В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом 17:23
На Кубани проверят полицейских, оставивших детей задержанного на улице 17:22
Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить" 17:22
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 17:20
В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части 17:17
Установлен новый рекорд скорости интернета 17:16
Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах 17:14
Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 18:36
Рубрика: Экономика

Кредиты взяли в оборот

Текст: Татьяна Карабут
В этом году из-за вируса российским аграриям выделили дополнительно более чем 2 млрд рублей на льготные "короткие" кредиты. Но и этого оказалось мало.

Уже 21 мая Минсельхоз представил на обсуждение приказ об увеличении максимального размера льготного краткосрочного кредита с 600 млн до 1,2 млрд рублей в год на одного заемщика.

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Риски снижения доходов населения и, соответственно, спроса на продукты питания напрямую влияют на АПК и смежные отрасли, и точечные меры поддержки (льготное кредитование, субсидии) нужны незамедлительно, уверен гендиректор "Союзмолока" Артем Белов.

Сейчас банковского финансирования оборотного капитала требуется на 15-20% больше из-за подорожания сырья, комплектующих и т.д., подсчитывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сейчас система поддержки распространяется на системообразующие предприятия, МСП, но нужно подумать, как помочь самозанятым в сельском хозяйстве, считает эксперт.

Небольшим предприятиям и фермерам на недавнем совещании с президентом Владимиром Путиным было уделено особое внимание. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что малые формы хозяйства от пандемии пострадали больше, чем крупные, - в первую очередь из-за сложностей со сбытом продукции. В связи с этим предложения по поддержке небольших предприятий будут отражены в готовящемся национальном плане по развитию экономики, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В поддержке государства нуждаются в первую очередь небольшие агрокомпании. Помогать только большим холдингам недальновидно

Поддерживать только крупные агрохолдинги в любой экономической ситуации - недальновидная позиция, уверена директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Когда производство в какой-либо отрасли базируется на трех-четырех крупных производителях, достаточно одному из них уйти с рынка по какой-то причине (например, банкротство) - серьезно страдает вся отрасль, поясняет эксперт. Но если банкротится металлургический завод, через год-другой туда приходит новый собственник, и производство восстанавливается. В продовольственной цепочке невозможно ждать год, когда предприятие пройдет процедуру оздоровления. Последствия политики поддержки крупных холдингов наглядно проявились в условиях коронавируса в США: когда из-за распространения вируса с рынка целиком выпадали крупные мясные компании, тут же возникала паника, напоминает Серова. "Крупные компании в АПК, безусловно, должны быть. Но нельзя уповать только на них. Должны быть комбинации крупных компаний с небольшими. Потому что именно небольшие компании - тот буфер, который всегда может взять на себя часть рынка и часть риска ситуаций, подобных тем, которые случились в США", - резюмирует эксперт.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Рынок кредитования Господдержка АПК Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций