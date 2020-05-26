Росстат: Средняя начисленная зарплата за год выросла в марте на 8,6%

В марте этого года средняя начисленная заработная плата выросла на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 7,7% по сравнению с предшествующим февралем, говорится в сообщении Росстата. Статистическое ведомство отмечает, что данные о мартовской зарплате традиционно приводятся в отчете о социально-экономическом положении страны в январе-апреле.

Безработица, определенная по методологии Международной организации труда, в апреле на фоне пандемии коронавируса и объявленных нерабочих дней увеличилась до 4,3 млн человек, показав рост на 21% к тому же месяцу прошлого года и на 23,4% к марту 2020 года.

При этом показатель зарегистрированной безработицы достиг отметки в 1,3 млн человек, вставших на учет в службе занятости. Годовой рост составил 59,2%, по сравнению с предыдущим месяцем произошло увеличение на 79%.