Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4%

Объем розничной торговле в апреле 2020 года сократился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 28,5% относительно предшествовавшего марта. Такие данные приводит Росстат в "Информации о социально-экономическом положении России" (январь-апрель 2020 года).

При этом объем розничных продаж продовольствия за тот же месяц упал по сравнению с апрелем 2019 года лишь на 9,3%, а с мартом 2020 года - на 15,2%. Промтовары в рознице сократились в апреле на 36,7% в годовом выражении и на 41% по сравнению с предыдущим месяцем. Именно в последних числах марта были объявлены нерабочие дни, подхлеснувшие волну спроса на многие товары, в том числе продовольствие.

Объем платных услуг населению за апрель в годовом выражении упал на 37,9%.

В структуре потребления доля расходов на еду (включая табак и напитки) выросла в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 48,5% до 57,7%.