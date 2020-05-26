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26.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль преодолел стресс: Станет ли он крепче

Текст: Георгий Панин
Этой весной рубль пережил и падение, и взлет. Совершенно точно можно говорить о том, что "россиянин" к завершению мая отыграл весь свой коронавирусный стресс и готов к новым тестам. Какими они будут, мы узнаем уже в ближайшее время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", подвела итоги весны и дала прогноз по рублю до конца мая:

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- Минимум этой весны для рубля пришелся на 19 марта и отметку 81,97 за доллар. Максимум был 3 марта - 65,30 за доллар. Видно, что амплитуда колебаний курса рубля слишком серьезная, но и повод, согласитесь, был совершенно необычный, - считает эксперт. - С начала года рубль девальвировался в паре с долларом чуть более чем на 16 процентов.

Это довольно много, но отечественная валюта точно не лидер списка аутсайдеров среди валют развивающихся экономик.

Итак, что у нас есть из значимых факторов на конец мая и весны? Прежде всего, это баланс в нефти. Почти месяц как ОПЕК+ исполняет соглашение о дополнительном снижении суточной выкачки сырья, и Россия ему точно следует. Совместными усилиями избыток сырьевого предложения в мире должен понизиться примерно на 10 миллионов баррелей с текущих 18-20 миллионов баррелей в сутки. Полноценным образом это картину не исправит, но точно стабилизирует.

Баррель Brent может закрепиться в конце месяца в пределах 30-35 долларов, и это будет неплохо. Даже при условии, что Россия продолжит сокращать суточную добычу сырья и достигнет 8,5 миллиона баррелей в сутки. Это минимум за более чем десять лет, но бюджет все равно удастся пополнять. Главное, чтобы Urals резко не падала.

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Конец месяца - традиционный период уплаты налогов в России, и это логичным образом поддерживает рубль. Экспортеры продают выручку и покупают рубли для погашения налоговых обязательств. Фактор кратковременный и локальный, но он есть.

На этой неделе, по средам, как обычно, Минфин успеет провести еще один аукцион по размещению ОФЗ. Два предыдущих прошли крайне удачно и проявили интерес инвесторов к риску. В этот раз мировая конъюнктура вполне себе ровная. Что позволяет рассчитывать на стабильный спрос на бонды и, значит, поддержку рубля.

Иными словами, именно сейчас "россиянин" в равновесии. Еще крепче рубль в ближайшее время будет вряд ли. В конце концов, это не нужно ни бюджету, ни экспортерам, ни внутренним производителям. Но сохранить стабильность он легко может. Доллар до конца мая останется в пределах 71-74 рублей, евро - в рамках 77,50-80,50 рубля, - заключает эксперт.

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