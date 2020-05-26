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26.05.2020 10:07
Рубрика: Экономика

РЖД продлили временный график "Сапсанов"

Текст: Евгений Гайва

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) продлила временный график поездов "Сапсан" до 23 июня, сообщили в компании. При этом, число поездов будет увеличено почти вдвое

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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"С 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара - на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Такое решение принято с учетом традиционно высокого спроса на поездки в праздничные даты. В частности, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов), пояснили в компании.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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