С 1 июня аэропорт Гонконга начнет обслуживать транзитных пассажиров

Гонконг объявил о снятии части ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В частности, международный аэропорт Chek Lap Kok вновь начнет принимать транзитные рейсы. С первого июня пассажиры со всего мира смогут использовать этот крупный транспортный хаб для пересадки во время своих путешествий.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поспешила успокоить местных жителей, заявив, что о снятии запрета на въезд в мегаполис речь пока не идет. РИА Новости напоминает, что услуги транзита в местном аэропорту были приостановлены с 25 марта .

Согласно последним данным, в Гонконге с начала эпидемии COVID-19 были выявлены всего 1065 заразившихся, 35 человек сейчас находятся в больницах.

Четвертого мая власти заявили, что эпидситуация в мегаполисе стабилизировалась. Было принято решение ослабить карантинные меры. Госслужащие начали возвращаться в офисы. В городе открылись музеи, библиотеки и спортивные площадки.