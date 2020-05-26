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26.05.2020 00:15
Рубрика: Экономика

Регионы вышли на прием

С июня начнется снятие ограничений для внутреннего туризма
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня, рекомендации для туристской отрасли по выходу из карантинных мер Ростуризм и Роспотребнадзор доработают в течение недели, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сейчас наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором в течение этой недели доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина начиная с 1 июня", - сказала она в ходе совместного брифинга с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященного перспективам восстановления туристической отрасли.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Ростуризм разрабатывает новые направления внутреннего туризма

Глава Ростуризма пояснила, что рекомендации будут касаться всех видов размещения - отелей, пансионатов, баз отдыха, а также туристско-рекреационных территорий, пляжей, круизов и иных объектов туриндустрии. Рекомендации, с одной стороны, должны обеспечить безопасный отдых для граждан, а с другой - не быть избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу, отметила Догузова.

На первом этапе, как планировалось ранее, будут открыты санатории с медицинской лицензией, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К смягчению ограничительных мер на первом этапе, который определил Роспотребнадзор, уже готовы 23 субъекта, сказал он. Регионам необходимо подготовиться к приему туристов, добавил вице-премьер. "В ближайшее время немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры", - сказал Чернышенко. Надо помочь туристической отрасли подготовиться к приему туристов, пояснил он.

На первом этапе снятия ограничений откроются санатории с медицинской лицензией

При этом россияне, планирующие отпуск этим летом, должны исходить из того, что риск коронавируса остается, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Опрос

По сравнению с прошлым годом доля россиян, планирующих летом отправиться отдыхать за рубеж, снизилась с 13 до 4%, следует из опроса ВЦИОМ.

Взять отпуск собираются треть россиян. Это существенная цифра, так как 19% опрошенных заявили, что отпуск брать не станут, а для 47% отпуск вообще не важен, поскольку они не имеют постоянной занятости.

Инфографика "Рг" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва
Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Правительство Роспотребнадзор Правительство Вице-премьеры

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