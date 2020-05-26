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26.05.2020 19:32
Рубрика: Спорт

Хороши и без "Шлема"

Сафина и Дементьева попали в список лучших
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
В адрес российской теннисистки, экс-первой ракетки мира Динары Сафиной часто звучало обвинение в том, что лидером мирового рейтинга не может быть спортсменка, ни разу не побеждавшая на турнирах "Большого шлема". Сама Динара, официально завершившая карьеру в 2014 году, уже давно философски рассуждает на эту тему. А тут ее еще и включили в список лучших игроков WTA тура, которые не выигрывали "мэйджор" в одиночном разряде.
Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

В рейтинг, составленный американским каналом ESPN, наряду с сербкой Еленой Янкович и полькой Агнешкой Радваньской попали сразу две россиянки - Сафина и Елена Дементьева. Динара - победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, играла в финалах на "Ролан Гаррос" (2008, 2009) и Australian Open (2009). Елена - экс-третья ракетка мира, олимпийская чемпионка, обладательница 16 чемпионских титулов WTA, финалистка "Ролан Гаррос" и US Open 2004 года.

В НХЛ команды будут тренироваться по новым правилам

В мужском рейтинге компанию испанцу Давиду Ферреру и аргентинцу Гильермо Кории составил Николай Давыденко. Он входил в топ-3 сильнейших теннисистов, выиграл 21 турнир ATP, в том числе три "Мастерса", но на "Больших шлемах" не проходил дальше полуфиналов - на "Ролан Гарросе" (2005, 2007) и US Open (2006, 2007).

Все эти теннисисты завершили карьеру, а действующим игрокам нужно как-то выходить из вынужденной паузы. Федерация тенниса России (ФТР) как раз составила и направила в регионы регламент по организации тренировочного процесса во время пандемии коронавируса. Заявление, подписанное президентом ФТР Шамилем Тарпищевым, опубликовано на официальном сайте.

Динара Сафина: Я упустила шанс выиграть "Шлем", но ничего страшного, моя жизнь не стала хуже

Согласно новым правилам до начала тренировок всем участникам будет производиться бесконтактное измерение температуры. В обязательных пунктах - обработка рук антисептиком и инструктаж по мерам предосторожности. На теннисном корте разрешат одновременно находиться не более трех человек (включая тренера) с учетом обеспечения минимального расстояния между людьми не менее 5 метров. Нарушать социальную дистанцию запрещено. При передвижении по территории объекта вне теннисного корта спортсмены, тренеры и специалисты обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Между участниками тренировок и персоналом объекта запрещены все контактные формы приветствий: рукопожатия, дружеские объятия, а также раздача автографов и селфи.

Спорт Теннис

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