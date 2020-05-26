Сафина и Дементьева попали в список лучших

В рейтинг, составленный американским каналом ESPN, наряду с сербкой Еленой Янкович и полькой Агнешкой Радваньской попали сразу две россиянки - Сафина и Елена Дементьева. Динара - победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, играла в финалах на "Ролан Гаррос" (2008, 2009) и Australian Open (2009). Елена - экс-третья ракетка мира, олимпийская чемпионка, обладательница 16 чемпионских титулов WTA, финалистка "Ролан Гаррос" и US Open 2004 года.
В мужском рейтинге компанию испанцу Давиду Ферреру и аргентинцу Гильермо Кории составил Николай Давыденко. Он входил в топ-3 сильнейших теннисистов, выиграл 21 турнир ATP, в том числе три "Мастерса", но на "Больших шлемах" не проходил дальше полуфиналов - на "Ролан Гарросе" (2005, 2007) и US Open (2006, 2007).
Все эти теннисисты завершили карьеру, а действующим игрокам нужно как-то выходить из вынужденной паузы. Федерация тенниса России (ФТР) как раз составила и направила в регионы регламент по организации тренировочного процесса во время пандемии коронавируса. Заявление, подписанное президентом ФТР Шамилем Тарпищевым, опубликовано на официальном сайте.
Согласно новым правилам до начала тренировок всем участникам будет производиться бесконтактное измерение температуры. В обязательных пунктах - обработка рук антисептиком и инструктаж по мерам предосторожности. На теннисном корте разрешат одновременно находиться не более трех человек (включая тренера) с учетом обеспечения минимального расстояния между людьми не менее 5 метров. Нарушать социальную дистанцию запрещено. При передвижении по территории объекта вне теннисного корта спортсмены, тренеры и специалисты обязаны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Между участниками тренировок и персоналом объекта запрещены все контактные формы приветствий: рукопожатия, дружеские объятия, а также раздача автографов и селфи.