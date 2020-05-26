Все данные по цифровым пропускам будут удалены после окончания режима самоизоляции. Об этом рассказал глава минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге в Доме Правительства.

Цифровые пропуска стали обязательной услугой для жителей многих регионов, что означает предоставлять информацию о том, куда, на чем и на какое время едет гражданин. Эта информация, по заверению министра, будет удалена из всех государственных информационных систем. "Мы сразу декларировали, что цифровые пропуска будут временной мерой. Удаление информации начнется с Московской области - она объявила прекращение режима самоизоляции с 23 мая, и сейчас все персональные данные, связанные с действием цифровых пропусков, по области удаляются", - сказал Шадаев.

Технологии оформления цифровых пропусков, которые пришлось спешно внедрить в повсеместную практику, позволили минкомсвязи предположить будущий формат цифрового паспорта, идею которого давно обсуждают, но до сих пор нет окончательного решения, как она будет реализована. Шадаев считает, что оптимальным вариантом может стать мобильное приложение. "Оно будет работать по аналогии с бесконтактной оплатой банковской картой - по предъявлению QR-кода с телефона", - объяснил Шадаев. Его можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта при покупке алкоголя, приобретении авиабилетов, оформлении пропусков и в большинстве других ситуаций - в 9 случаях из 10, как сказал глава минкомсвязи.

Цифровой аналог паспорта будет гарантировать большую сохранность личных данных, говорит министр. Продавцу алкоголя, например, незачем видеть номер вашего паспорта и адрес проживания, а при оформлении пропуска в здание с КПП бывает достаточно фотографии и ФИО. В отличие от полной информации, которая остается со сканом паспорта в различных учреждениях, мобильное приложение будет показывать только выборочные данные.

Эпидемия коронавируса заставила власти пересмотреть подход к цифровизации государственных услуг. Минкомсвязи оперативно внедрило новые сервисы, большинство из которых оказались связаны с господдержкой семей с детьми. На портале госуслуг можно оформить заявления о выплатах на детей до 3 лет (уже оформлено 2,8 млн заявок), на детей от 3 до 16 лет (рекордные 10,5 млн заявок на 15 млн детей) и ежемесячное пособие для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет (оформлено 850 тысяч заявок). Кроме того, появился элемент суперсервиса - теперь материнский капитал оформляется автоматически: данные из ЗАГСа подтягиваются в ПФР и сертификат приходит в личный кабинет молодых родителей.