Сирийцы поблагодарили военных РФ за возможность движения по трассе М-4

Мирные жители Сирии поблагодарили Россию за возможность ездить по заевфратскому участку трассы М-4. Речь идет об отрезке между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр длиной более 160 километров.

Ранее здесь велось российско-турецкое патрулирование, а мирные жители были вынуждены двигаться в объезд. По словам сирийцев, теперь на дорогу уходит всего два часа, а в объезд приходилось тратить до 10 часов, пишет РИА Новости.

Движение открылось в обе стороны, теперь каждый день из двух населенных пунктов будут отправляться колонны с гражданскими автомобилями в сопровождении российских военных и беспилотников.

За первый день по открытому маршруту проехали более сотни автомобилей и свыше 400 человек.