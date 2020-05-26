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Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Общество

26.05.2020 07:00
Текст: Татьяна Батенева

Скандинавская ходьба поможет в реабилитации после коронавируса

Режим самоизоляции в некоторых регионах постепенно смягчается: уже можно гулять в парках, заниматься спортом на свежем воздухе. Но это создает новые риски, предупреждают врачи-реабилитологи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие из нас, проведя два месяца в режиме минимальной двигательной активности, захотят сразу вернуть свои привычные "довирусные" нагрузки - длинные дистанции бега, силовые тренировки и т.п. И это может быть опасным для организма - сердечно-сосудистой системы, суставов, связок.

Фото: iStock
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В этих условиях, говорят специалисты, одним из самых подходящих видов спортивной нагрузки служит скандинавская ходьба. Многим кажется, что никаких секретов в ней нет - бери палки и шагай. Но и тут есть свои тонкости, о которых подробно говорили участники III-го международного симпозиума по скандинавской ходьбе, который на днях прошел в Москве в режиме онлайн.

Он собрал почти 800 участников из разных регионов России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Польши и других стран.

- И опытным спортсменам, и, тем более, начинающим нужно уделять особое внимание правильной технике ходьбы, - напомнила участникам симпозиума создатель образовательного портала NordicHealth, преподаватель Первого Московского государственного медицинского университетам им. Сеченовакандидат медицинских наук Кристина Володина. - Иначе могут возникнуть или обостриться имеющиеся проблемы с суставами конечностей (коленными, тазобедренными, голеностопными, локтевыми, плечевыми), а также с разными отделами позвоночника.

Практика показывает, что ощущают ухудшение состояния начинающие "ходоки" в патологией стопы - так называемым Halluxvalgus. В просторечии эту деформацию большого пальца стопы обычно называют "косточкой" или даже "подагрой", хотя никакого отношения в этому заболеванию эта ортопедическая проблема не имеет. Причиной же является коллапс поперечного свода стопы, или поперечное плоскостопие, и у горожан оно встречается в 3 раза чаще, чем у тех, кто провел "босоногое детство" в деревне. Сегодня, по медицинской статистике, 80 процентов проблем всего опорно-двигательного аппарата связаны именно с дефектами стоп.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Исследования показывают, что когда у человека наблюдается дефицит опоры первого плюсневого сустава, то возникает каскад изменений опорно-двигательного аппарата вплоть до макушки и появления головных болей, - пояснил участникам симпозиума профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова Владимир Фролов. - Так что искривление большого пальца стопы - это не только ортопедическая проблема. Профессиональный массаж стоп может отчасти восстановить своды стоп, но он, к сожалению, доступен не везде. Как-тозаменить его может самомассаж: нужно сесть, положить стопу одной ноги на колено другой и хорошенько промять ее пальцами. По мнению профессора, даже такой массаж лучше, чем его отсутствие.

Помогутулучшить состояние стоп и уменьшить боли специальные супинаторы полного контакта - то, что обычно мы называем "стелькой". Готовят их индивидуально в ортопедических клиниках или салонах, и носить такие стельки необходимо постоянно, в любой обуви, включая кроссовки для спортивных занятий.

Кстати, выбор кроссовок для скандинавской ходьбы - тоже целая наука, тут нельзя полагаться на обычные обувные салоны.

- На этой обуви не стоит экономить, высококачественные кроссовки должны быть дорогими, - советует Владимир Фролов. - Но не нужно смотреть на их красоту. В салоне надо перемерить все возможные варианты с хорошей амортизацией и высотой подошвы не менее 2 сантиметров. Отобрать три пары, в которых вам будет максимально комфортно. Потом пойти погулять и подумать. И только потом покупать, доверившись своему подсознанию, - оно никогда не ошибается.

А вот при выборе палок для скандинавской ходьбы стоит соблюдать четкие правила. Они должны быть с наконечником снизу (их может быть несколько - для ходьбы по разным поверхностям) и темляком у рукоятки. Темляк - это полуперчатки, точно прилегающие к кисти, под которые можно еще надеть и обычные тонкие перчатки из хлопка или шерсти. Палки нордические нельзя путать с трекинговыми, которые предназначены для использования в горах и являются опорой при подъемах и спусках. У них рукоятка толще, с отделениями под каждый палец, есть ремешок, который свободно держится на руке, чтобы не ограничивать движения палки при подъемах на высоту.

Фото: Из домашнего архива Альфреда Аглетдинова
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Важно правильно подобрать палку по росту. Для нетренированных людей их высота должны равняться коэффициенту 0,6-0,65 от роста: например, если рост 175 см, то палки не должны быть выше 105-110 см. Для более тренированных коэффициент может быть от 0,66 до 0,7. Важно помнить - чем выше палки, тем шире должен быть шаг и больше амплитуда движений рук. Шаг нужно делать с пятки с плавным перекатом на носок.

Многим кажется, что ходить с палками - легче легкого. Однако это не так. Правильная техника скандинавской ходьбы увеличивает физическую нагрузку более чем вдвое, по сравнению с обычной быстрой ходьбой. И, по сути, помогает сердечно-сосудистой системе, как бы заменяя нагрузку на сердечную мышцу работой длинных скелетных мышц. Сердце в это время получает передышку, разгружается. Неслучайно эту спортивную дисциплину даже ввели в комплекс ГТО для старших возрастных групп. Но полезна такая ходьба даже профессиональным спортсменам, особенно после снижения нагрузок из-за травм, операций или болезней.

- Это не прогулка с палочками, как думают многие, а тяжелая работа, которую могут использовать спортсмены любого уровня, - заявил слушателям симпозиума главный врач мужской сборной РФ по футболу Эдуард Безуглов. - Она позволяет спортсменам во время реабилитации после травм быстро набрать нужную форму. А для массового спорта у нее целый ряд преимуществ: низкая стоимость снаряжения, его компактность, возможность использовать где угодно, выбор нагрузки любого уровня сложности - и для олимпийского чемпиона, и для обычного пенсионера.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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А академик РАН иммунолог Александр Караулов считает, что скандинавская ходьба может быть очень полезна и для перенесших COVID-19. И лучшее время для их занятий - раннее утро, с 6 до 11-00. Важно только не забывать о разминке перед началом ходьбы и об упражнениях на релаксацию после нее.

Познакомиться с такими комплексами можно в интернете - роликов, в которых опытные тренеры покажут, с чего начать и как правильно наращивать нагрузки, множество.

- Начинать занятия нужно не более, чем с 20 минут, - советует Кристина Володина. - И затем постепенно прибавлять время движения. Стоит также изучить 10 правил эффективной тренировки. А тем, что хочет углубить свои знания, стоит прочитать книгу "Основы скандинавской ходьбы".

Ну так что, покупаем палки, подбираем удобные кроссовки - и вперед, к здоровью и бодрости!

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