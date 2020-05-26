Слухи о смерти научного флота в России сильно преувеличены

Двухсотлетие открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" ознаменовано в юбилейный год четырьмя экспедициями под российским флагом к Белому континенту.

Как и 200 лет назад, у далекого континента работали вместе гражданские специалисты и военные. Фото: РИА Новости

Два гражданских научных судна - "Академик Мстислав Келдыш" и "Атлантида" - плюс два гидрографических корабля ВМФ России - "Адмирал Владимирский" и "Маршал Геловани" - провели почти два года, если сложить экспедиционное время четырех судов, у берегов Антарктиды и в Южном океане, когда там было лето, а у нас в Северном полушарии - поздняя осень, зима и начало весны.

Две экспедиции успешно завершились. Команду третьей, что на борту "Адмирала Владимирского", ждут в Кронштадте 8 июня. "Маршал Геловани" с экипажем Тихоокеанского флота и группой исследователей Русского географического общества еще на маршруте в южных широтах.

Подробные отчеты - научные и технические - впереди. Но уже поступившая информация дает шанс возродиться надежде, что Россия не утратила своих возможностей в Мировом океане. А слух о развале научного флота ("Накрыл девятый вал" - "РГ", 12.05.2020 г.) оказался сильно преувеличен.

Откровения и открытия

Что удивило? Например, айсберг размером 87 на 26 миль, обнаруженный командой НИС "Академик Мстислав Келдыш". Если посчитать-перемножить, получается вдвое больше, чем площадь нынешней Москвы.

А сколько откровений на дне! За время экспедиции "Келдыша", которая продолжалась 160 дней и была разбита на четыре этапа, сменные команды ученых и специалистов разного профиля - океанологи, гидрологи, гляциологи, морские биологи - провели не одну сотню замеров, наблюдений, экспериментов, включая отборы проб. Собрали коллекцию фауны, в которой 12 550 донных животных 350 видов.

Участники экспедиции "Антарктида 2019/2020", организованной Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на борту научно-промыслового судна "Атлантида, пришли к не менее важному для себя откровению. Вопреки пугающим прогнозам оказалось, что ресурсы антарктического криля вблизи Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов сейчас выше, чем были 17 лет назад, когда российские ученые последний раз оценивали биомассу в этой точке Мирового океана.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, нынешний 172-суточный поход на "Атлантиде" знаменовал "возобновление отечественных экспедиционных исследований криля - главного промыслового ресурса Южного океана". Такие исследования, заметим, не выполнялись Россией с 2002 года.

Совместная экспедиция ВМФ и РГО на борту гидрографического судна "Адмирал Владимирский", в отличие от первых двух, запасы криля у берегов Антарктиды не оценивала, зато обнаружила, изучила и нанесла на свои рабочие карты много надводных и подводных "отклонений" - в глубинах, проливах, береговой черте, которые не совпадают с официально действующими навигационными картами. Например, в проливе Дрейка, который пересекали трижды, обнаружили ранее неизвестные поднятия идеально круглой формы, которые возвышаются на 300-500 метров от основного рельефа.

В этом же рейсе совместно с гидрографическим судном "Маршал Геловани" были проведены исследования и замеры в расчетной точке южного магнитного полюса Земли. Полученные результаты переданы для анализа в соответствующие научные центры. Подобные исследования Гидрографическая служба ВМФ выполняла последний раз на том же "Адмирале Владимирском" в 1983 году. Но и теперь, спустя 37 лет, корабль не подвел: всего пройдено 33 845 миль, при этом пришлось 36 раз пересечь Южный полярный круг: 18 раз в южном направлении и столько же в северном.

"Академик Мстислав Келдыш", "Атлантида", "Адмирал Владимирский" и "Маршал Геловани" сообща провели в Южном океане без малого два года

В море Уэдделла

У команды НИС "Академик Мстислав Келдыш", которое находится в оперативном управлении Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, свои поводы для гордости. В этот раз на борту судна работали 129 ученых из десяти институтов и научно-исследовательских центров России, включая Москву, Калининград, Архангельск, Севастополь, Владивосток. Специалисты изучали структуру и интенсивность водообмена в Антарктике между Атлантическим и Тихим океанами, биологическое разнообразие и структуру морской экосистемы в малоисследованных районах моря Уэдделла, подводных поднятиях Южного хребта Скотия и пролива Дрейка.

В рамках экспедиции собраны и обработаны данные о структуре вод и течений Южного океана. Проведена мезомасштабная съемка в бассейне Пауэлла, это северная часть моря Уэдделла. А в западной части, как уже сказано, обнаружен огромный айсберг. Впервые в исследованном районе получены характеристики численности и биомассы донных живых организмов по результатам траловых уловов и описана трофическая структура сообществ.

В порт приписки Калининград "Академик Мстислав Келдыш" вернулся 8 мая, но все экспедиционные материалы (пробы, груз, приборы) были оставлены на судне до окончания периода изоляции.

Повторили маршрут

"Адмирал Владимирский", возможно, избежит этой процедуры, если сумеет выдержать карантин на обратном пути и не станет заходить в промежуточные порты. Его экспедиционная программа разрабатывалась с участием научной группы РГО, в которую вошли специалисты МГУ имени Ломоносова, Росгидромета, Российской академии наук и Росгеологии. А маршрут плавания во многом повторял путь первооткрывателей Антарктиды русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева.

Стартовав в декабре 2019 года из Кронштадта, "Адмирал Владимирский" прошел через Балтийское и Северное моря, пересек Атлантический океан и провел исследования у берегов Антарктиды. Чем именно занимался? Изучал рельеф морского дна, причем промерил в полтора раза больше намеченного - 13 972 километра вместо запланированных 8,7 тысячи. Собрал исчерпывающую информацию для переиздания навигационной карты моря Беллинсгаузена в западной части Антарктики.

Как заявил главком ВМФ Николай Евменов еще до завершения экспедиции, объединенной команде военных и гражданских специалистов удалось уточнить координаты острова Петра Первого в Антарктике - он оказался на три мили севернее, чем на карте 1994 года. Кроме того, на картах придется исправить местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильда.

- Мы максимально подробно изучили море Беллинсгаузена, - рассказал руководитель экспедиции, заместитель начальника управления навигации и океанографии Минобороны РФ Олег Осипов. - В непосредственной близости от Земли Александра I, крупнейшего острова Антарктики, и залива Беллинсгаузена обнаружили очень большую впадину - целых 800 метров, хотя окружающие глубины там в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья - редкость. После обработки собранной информации будет переиздана навигационная карта на данный район.

На маршруте, как и было запланировано, "Адмирал Владимирский" успел поработать в тандеме с гидрографическим судном Тихоокеанского флота "Маршал Геловани". В канун Дня Победы специалисты ТОФ завершили выполнение комплексных океанографических работ в районе островов Папуа - Новая Гвинея, в том числе произвели 1170 линейных километров подробной съемки рельефа морского дна, выполнили две гидрологические станции и попутные метеорологические наблюдения.

А вся экспедиция "Маршала Геловани" продлится более трех месяцев. Она проходит при поддержке Русского Географического Общества, посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Досье "РГ"

Земля ищет спасение в океане

Намеченная на 2-6 июня 2020 года в Лиссабоне Вторая конференция ООН по океану из-за пандемии коронавируса перенесена решением Генассамблеи ООН на неопределенный срок. Организаторы форума - правительства Кении и Португалии - получили тайм-аут, чтобы напомнить всем нам: океан покрывает 70 процентов поверхности Земли - это самая большая биосфера нашей планеты, здесь обитают 80 процентов всех живых организмов в мире. А еще океан обеспечивает половину наших потребностей в кислороде и поглощает четверть всех выбросов углекислого газа. Это не только "легкие планеты", но и крупнейший поглотитель углерода - жизненно важный буфер в борьбе с последствиями изменения климата.