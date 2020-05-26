Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

Сегодня отмечается День российского предпринимательства. Конечно, большинству предпринимателей сейчас не до праздников, но, несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу.

Тысячи предпринимателей проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым для жизни в условиях пандемии.

В кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Без перебоев работают продуктовые магазины и такси. Тысячи повседневных услуг - от чистки одежды до обучающих курсов - москвичи могут получить с помощью курьеров или онлайн.

Большинство предпринимателей ведут себя ответственно и стараются по максимуму сохранить трудовые коллективы. Многие продолжили реализацию инвестиционных проектов развития, за что им отдельное спасибо.

Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса - хорошие перспективы.

Это - не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы.

И когда настанет время - также быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое.

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

правительство Москвы

Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.

В рамках беспрецедентной городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей. На рассмотрении находятся заявки в объеме 180 млрд рублей от 18 тыс. субъектов МСП. Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии.

Принят отдельный комплекс мер поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, - в общей сложности 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы для получения данных субсидий готовят свыше 3200 предпринимателей.

Сегодня - по результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе - мы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей.

1. В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу.

Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 г. до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г.

правительство Москвы

2. Режим самоизоляции лишил киоски "Печать" самых верных клиентов - пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции.

Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня с.г.

3. Ключевая проблема многих малых инновационных фирм - как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции.

Чтобы облегчить решение этой задачи, Правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.

Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.

Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

правительство Москвы

Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений.

Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать.

Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу.

С Днем российского предпринимательства!

Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.