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26.05.2020 23:12
Рубрика: Общество

Моделирование показало траекторию астероида - убийцы динозавров

Текст: Ольга Орлова
Фото: G. S. Collins, N. Patel, T. M. Davison, A. S. P. Rae, J. V. Morgan, S. P. S. Gulick, IODP-ICDP Expedition 364 Science Party Фото: G. S. Collins, N. Patel, T. M. Davison, A. S. P. Rae, J. V. Morgan, S. P. S. Gulick, IODP-ICDP Expedition 364 Science Party
Фото: G. S. Collins, N. Patel, T. M. Davison, A. S. P. Rae, J. V. Morgan, S. P. S. Gulick, IODP-ICDP Expedition 364 Science Party

С помощью компьютерного моделирования ученые Имперского колледжа Лондона воспроизвели падение астероида и выяснили, что он упал на Землю под очень большим углом в 60 градусов, что вызвало самые сокрушительные последствия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Известно, что катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад. Гигантский астероид диаметром до 15 километров упал на территорию нынешней Мексики, оставив трехсоткилометровый кратер Чиксулуб.

Фото: pixabay.com
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Геологи изучали породы, сформированные в момент образования кратера Чиксулуб, предприняв экспедицию на дно Мексиканского залива. Предметом их четырехлетнего исследования были химический состав и структура пород и форма самой воронки. Ученым важно было понять, как именно упал астероид.

На основе полученных данных геологи создали точную трехмерную модель кратера. А затем воспроизводили падение виртуальных астероидов разных размеров, массы и составов, меняя угол и направление их падения.

Совпадение астероида с имеющейся воронкой произошло в том случае, когда небесное тело упало практически вертикально к поверхности Земли, буквально протаранив ее.

"Это самый опасный сценарий падения, так как в результате в атмосферу попало максимальное количество пыли из углекислого газа и соединений серы. Она рассеялась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной "ядерной зимы", уничтожившей флору и фауну мезозойской эры", - рассказал один из авторов исследования Гарет Коллинс. Если бы астероид упал на Землю под углом в 15°, количество выброшенной пыли, бы примерно в три раза меньше, а если бы он упал вертикально - на порядок меньше.

Работы ученых помогает понять, как возникают кратеры на других планетах, а также оценить, может ли подобное событие повториться в обозримом будущем.

Общество Наука Общество Космос

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