Моделирование показало траекторию астероида - убийцы динозавров

С помощью компьютерного моделирования ученые Имперского колледжа Лондона воспроизвели падение астероида и выяснили, что он упал на Землю под очень большим углом в 60 градусов, что вызвало самые сокрушительные последствия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Известно, что катастрофа произошла около 66 миллионов лет назад. Гигантский астероид диаметром до 15 километров упал на территорию нынешней Мексики, оставив трехсоткилометровый кратер Чиксулуб.

Геологи изучали породы, сформированные в момент образования кратера Чиксулуб, предприняв экспедицию на дно Мексиканского залива. Предметом их четырехлетнего исследования были химический состав и структура пород и форма самой воронки. Ученым важно было понять, как именно упал астероид.

На основе полученных данных геологи создали точную трехмерную модель кратера. А затем воспроизводили падение виртуальных астероидов разных размеров, массы и составов, меняя угол и направление их падения.

Совпадение астероида с имеющейся воронкой произошло в том случае, когда небесное тело упало практически вертикально к поверхности Земли, буквально протаранив ее.

"Это самый опасный сценарий падения, так как в результате в атмосферу попало максимальное количество пыли из углекислого газа и соединений серы. Она рассеялась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной "ядерной зимы", уничтожившей флору и фауну мезозойской эры", - рассказал один из авторов исследования Гарет Коллинс. Если бы астероид упал на Землю под углом в 15°, количество выброшенной пыли, бы примерно в три раза меньше, а если бы он упал вертикально - на порядок меньше.

Работы ученых помогает понять, как возникают кратеры на других планетах, а также оценить, может ли подобное событие повториться в обозримом будущем.