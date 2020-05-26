Транзит российского газа через Польшу остановлен

Долгосрочный 25-летний контракт "Газпрома" с Польшей на прокачку газа по этому маршруту истек 17 мая, а польская сторона отказалась от его продления, в дальнейшем решив распределять мощности газопровода через систему ежедневных аукционов.

В период рекордного снижения цен на газ система аукционов позволит "Газпрому" максимально сократить расходы на транспортировку, используя мощности газопровода только на уже законтрактованные объемы "голубого топлива". Также это даст возможность российской компании перераспределить экспортные потоки на более выгодные маршруты, в первую очередь "Северный поток", загрузка которого в мае уже возросла до предельного уровня - в среднем, чуть менее 200 млн кубометров в день. Фактически, теперь газопровод "Ямал-Европа" может быть использован, как экономически наиболее выгодный маршрут для регулирования объемов экспорта газа в Европу.

По мнению экспертов, прокачка газа по маршруту "Ямал-Европа" приостановлена на фоне переизбытка предложения газа на рынке Европы. Через некоторое время она будет возобновлена, поскольку уже известно, что на июнь забронировано 94% мощностей газопровода.

На третий квартал 2020 года, период сезонного роста спроса на газ перед зимой, мощности "Ямал-Европа" зарезервированы на 80%. Польская компания Gaz System не разглашает имена победителей аукционов, но, по мнению экспертов, единственным их участником был "Газпром".