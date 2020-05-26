ЦБ: Российские банки способны выдержать серьезный шок

Российские банки способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

"Наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить и абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признанием его обесценения, признанием потерь по этому кредитному портфелю и потерять накопительным итогом единовременно, скажем даже, до 10% убытков по этому кредитному портфелю. Это много. То есть шок в два раза более сильный, чем шок 2008 и 2014 годов", - сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по ТАСС).

Тулин уточнил, что сейчас банки могут без нарушения норматива единовременно признать потери до 10% от стоимости их кредитного портфеля. Во время прежнего кризиса 2008-2009 годов банки с накопительным итогом признали убытки до 6% от стоимости кредитного портфеля, а по итогам кризиса 2014-2015 годов - до 5%.

По словам Тулина, ЦБ считает удовлетворительными итоги стресс-тестирования крупнейших банков. Он уточнил, что для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе.