У россиян спросят, как развивать городскую среду

Итоговый вариант Стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды представили Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" к 2024 году в решении вопросов создания комфортной городской среды должны будут участвовать не менее 30% местных жителей. В стандарт, работа над которым продолжалась более полугода, включены рекомендации по работе с жителями, начиная от предпроектного исследования и заканчивая общественным контролем на этапе строительства, а также их участием при дальнейшей эксплуатации благоустроенной территории. Среди форматов привлечения граждан - такие как информирование, консультирование (например, интервьюирование горожан, проведение экскурсий, детских конкурсов), соучастие (практические мастерские) и партнерство (создание механизмов софинансирования проектов, надзор за реализацией проекта и др.).

"Активное участие различных групп жителей, организаций и бизнеса необходимо для создания действительно востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов и противоречий, исключения ошибок при благоустройстве общественных территорий", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Жители, по его словам, перейдут из статуса стороннего наблюдателя в статус "ответственного хозяина" своего города. Стандарт должен стать для муниципальных образований своего рода шпаргалкой с пошаговым алгоритмом действий. "Вовлечение общественности необходимо, в первую очередь, для создания пространств, которые будут учитывать мнение различных общественных групп. Это поможет одинаково комфортно чувствовать себя и мамам с детьми, и спортсменам, и тем, кто предпочитает спокойный отдых", - говорит замгендиректора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова. По ее словам, очень много вопросов возникает, например, при создании парковочных зон.

"Стандарт будет определять, как граждане смогут участвовать в формировании комфортной городской среды и повышать эффективность всех процессов городского развития, - считает зампредседателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы депутат Сергей Пахомов. - Стоит учитывать, что, хотя в основу стандарта включены лучшие мировые и отечественные практики, он не является окончательным. Мы постоянно будем работать над ним и улучшать его в процессе. И, конечно, не стоит забывать о главной цели, для чего создавался этот стандарт - прежде всего, он должен обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие общественных территорий, а не стать инструментом для лоббирования чьих-то частных экономических интересов".

До конца августа пройдет пилотное внедрение стандарта сразу в нескольких российских регионах. Как пояснили "РГ" в Агентстве стратегических инициатив, предварительно высказали готовность участвовать в этом Волоколамск, Псков, Красноярск. Провести эксперимент будет предложено также городам-участникам программы "100 городских лидеров" - в частности, Калининграду, Якутску, Нижнему Тагилу, Томску, Петропавловску-Камчатскому, Сургуту, Саратову.

Позже, с учетом результатов апробации cтандарт будет скорректирован и уже до конца года утвержден приказом Минстроя в качестве методических рекомендаций для использования всеми муниципальными образованиями при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".