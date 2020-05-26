У россиян спросят, как развивать городскую среду

Новости

В России у кошки обнаружили коронавирус 22:01
Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды 21:33
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам 21:12
Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4% 21:02
В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров 20:37
Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 20:55
Рубрика: Экономика

У россиян спросят, как развивать городскую среду

Текст: Марина Трубилина
Итоговый вариант Стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды представили Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Новый стандарт снизит число конфликтов при благоустройстве

По нацпроекту "Жилье и городская среда" к 2024 году в решении вопросов создания комфортной городской среды должны будут участвовать не менее 30% местных жителей. В стандарт, работа над которым продолжалась более полугода, включены рекомендации по работе с жителями, начиная от предпроектного исследования и заканчивая общественным контролем на этапе строительства, а также их участием при дальнейшей эксплуатации благоустроенной территории. Среди форматов привлечения граждан - такие как информирование, консультирование (например, интервьюирование горожан, проведение экскурсий, детских конкурсов), соучастие (практические мастерские) и партнерство (создание механизмов софинансирования проектов, надзор за реализацией проекта и др.).

"Активное участие различных групп жителей, организаций и бизнеса необходимо для создания действительно востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов и противоречий, исключения ошибок при благоустройстве общественных территорий", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Жители, по его словам, перейдут из статуса стороннего наблюдателя в статус "ответственного хозяина" своего города. Стандарт должен стать для муниципальных образований своего рода шпаргалкой с пошаговым алгоритмом действий. "Вовлечение общественности необходимо, в первую очередь, для создания пространств, которые будут учитывать мнение различных общественных групп. Это поможет одинаково комфортно чувствовать себя и мамам с детьми, и спортсменам, и тем, кто предпочитает спокойный отдых", - говорит замгендиректора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова. По ее словам, очень много вопросов возникает, например, при создании парковочных зон.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Два проекта благоустройства Югры вошли в число лучших в России

"Стандарт будет определять, как граждане смогут участвовать в формировании комфортной городской среды и повышать эффективность всех процессов городского развития, - считает зампредседателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы депутат Сергей Пахомов. - Стоит учитывать, что, хотя в основу стандарта включены лучшие мировые и отечественные практики, он не является окончательным. Мы постоянно будем работать над ним и улучшать его в процессе. И, конечно, не стоит забывать о главной цели, для чего создавался этот стандарт - прежде всего, он должен обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие общественных территорий, а не стать инструментом для лоббирования чьих-то частных экономических интересов".

До конца августа пройдет пилотное внедрение стандарта сразу в нескольких российских регионах. Как пояснили "РГ" в Агентстве стратегических инициатив, предварительно высказали готовность участвовать в этом Волоколамск, Псков, Красноярск. Провести эксперимент будет предложено также городам-участникам программы "100 городских лидеров" - в частности, Калининграду, Якутску, Нижнему Тагилу, Томску, Петропавловску-Камчатскому, Сургуту, Саратову.

Позже, с учетом результатов апробации cтандарт будет скорректирован и уже до конца года утвержден приказом Минстроя в качестве методических рекомендаций для использования всеми муниципальными образованиями при реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Когда изобретут вакцину от COVID-19
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций