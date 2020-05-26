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26.05.2020 11:09
Рубрика: Общество

Ученые: Изменение климата в глубинах океана может быть в семь раз быстрее

Текст: Максим Макарычев

Согласно данным нового исследования, ко второй половине этого столетия темпы изменения климата в глубинах мирового океана могут оказаться в семь раз выше нынешних уровней, даже если в ближайшие годы будут резко сокращены выбросы парниковых газов.

Фото: pixabay.com
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Это изменение климата, отмечают эксперты, может оказать серьезное воздействие на дикую природу океана, поскольку представители фауны, которые зависят друг от друга, будут вынуждены перемещаться и уходить из традиционных ареалов обитания. Это может означать, что морские парковые зоны, предназначенные для защиты различных видов или мест обитания, могут оказаться под угрозой в результате перемещения видов из охраняемых районов в незащищенные районы, заключили ученые.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change показало, что температура в разных частях океана будет меняться с разной климатической скоростью. Под климатической скоростью подразумевается тот темп, с которым виды должны будут двигаться, чтобы оставаться в пределах своего предпочтительного температурного диапазона при нагревании различных слоев океана. По словам профессора Энтони Ричардсона из университета Квинсленда и одного из авторов исследования, например, тунец обитает в мезопелагическом слое глубиной от 200 до 1000 метров, но питается планктоном, находящимся вблизи поверхности океана. "Потепление, уже охватившее поверхность океана, уйдет в более глубокие воды. Это означает, что морская жизнь в глубинах океана будет сталкиваться с растущими угрозами в виде потепления океана до конца столетия, независимо от того, что мы предпримем сейчас", - отметил ученый.

В исследовании использовались климатические модели для оценки текущих скоростей изменения климата на разных глубинах океана, а затем будущих скоростей по трем сценариям - один, где выбросы парниковых газов начнут падать с 2021 года, другой, где они начали бы снижаться с середины этого века, и третий, где выбросы продолжали бы расти до 2100 года.

Фото: pixabay.com
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По оценкам профессора Хорхе Гарсия Молиноса, климатолога из Университета Хоккайдо и соавтора исследования, которого цитирует The Guardian, выводы экспертов свидетельствуют о том, что глубоководное биоразнообразие, скорее всего, подвергнется большему риску, потому что оно адаптировано к гораздо более стабильной температурной среде. В настоящее время мировое потепление уже вызывает смещение видов во всех слоях океана с поверхности на глубину более четырех километров, но с разными скоростями. Но даже при очень оптимистичном сценарии, когда выбросы будут сокращаться в ближайшее время, в мезопелагическом слое океана - от 200 метров до одного километра вниз климатическая скорость изменится с примерно шести километров до 50 километров ко второй половине столетия. При этом, по расчетам ученых, за тот же период климатическая скорость снизится только вдвое на земной поверхности. На глубинах от 1000 до 4000 метров скорость изменения климата возрастет в три раза по сравнению с нынешними показателями при том, если выбросы парниковых газов резко снизятся в ближайшие годы.

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