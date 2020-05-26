Ученые рассказали, как мытье рук защищает от коронавируса

Мытье рук помогает защититься от COVID-19. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование специалистов Университетского колледжа Лондона в журнале Wellcome Open Research.

Проанализировав работы, посвященные передаче гриппа и коронавирусных инфекций, ученые сделали вывод, что мытье рук 6-10 раз в день снижает распространение коронавирусов на 36% по сравнению с мытьем рук до пяти раз в день.

Ученые полагают, что мытье рук способно достаточно эффективно защищать и от COVID-19, поскольку механизм его распространения схож механизмами распространения других коронавирсов.

Впрочем, ученые подчеркивают, что важна не только частота мытья рук, но и тщательность этой процедуры: по времени она должна занимать не меньше 20 секунд.