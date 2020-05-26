Россия обеспечила себя основными продуктами питания, и это позволило пройти ей коронакризис проще, чем многим другим странам. Эксперты допускают, что этот кризис сделает российскую продукцию АПК еще более популярной и на мировом рынке.

Ключевые экспортные товары АПК - сельскохозяйственное сырье, рыба и морепродукты, масла и масличные агрокультуры, хорошую динамику показывает экспорт мяса птицы и свинины, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В марте российские компании уже нарастили экспорт в денежном выражении почти на треть, до 2,2 млрд долларов (к аналогичному периоду прошлого года), следует из данных ФТС. При этом в тройке лидеров - пшеница (плюс 245 млн долл.), подсолнечник (плюс 114 млн долл.), подсолнечное масло (плюс 88 млн долл.). По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2020 году экспорт сельхозпродукции превысит плановый (25 млрд долл.). Этому способствует как ослабление рубля, так и меры господдержки АПК. Кроме того, увеличить присутствие России на мировом рынке поможет разрыв существовавших раньше глобальных цепочек поставок - наша страна расположена к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии ближе, чем большинство других экспортеров продовольствия. Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова называет "чудом" недавнее начало экспорта мяса птицы, свинины и даже говядины. "Страна, которая никогда не производила мясной скот, вдруг начала экспортировать говядину. Это аналогично тому, что Вьетнам, никогда не производивший кофе, вдруг стал вторым экспортером этого продукта", - удивляется эксперт.

По оценкам Российского зернового союза (РЗС), теоретически Россия может выращивать до 200 млн т зерна - если на то будет платежеспособный спрос. Из них экспортировать можно до 100 млн т, оценивает вице-перзидент РЗС Александр Корбут. Но если мы "замахнемся" на такой объем, надо отдавать себе отчет в том, что цены на зерно серьезно упадут и заработать получится не так много, как при нынешних объемах.

Преувеличивать потенциал российского агроэкспорта не стоит, считает Дарья Снитко. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, экспорт товаров в текущем году не может не упасть, так как мировая торговля сократится на 6-7% минимум. "В этих условиях рост экспорта, в том числе аграрного, будет удачей", - считает Снитко. Возможно, доля зерна вырастет в общей экспортной выручке, но большого скачка ждать не нужно, говорит Евгения Серова. В последние пару лет агроэкспорт составлял около 24 млрд долл. А экспорт продукции ТЭК - 290 млрд долл. И даже обвал цен и объема в этом году снизил показатель до 130-150 млрд долл., что в пять с лишним раз больше агроэкспорта. Экспорт зерна в 2019 году составил менее 8 млрд долл. "Поэтому вряд ли зерно может стать товаром номер один", - резюмирует Дарья Снитко.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Татьяна Карабут

"Нам не стоит уповать на любую иную сырьевую иглу", - говорит член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Будущее за производными от зерна, с более высокой добавленной стоимостью, уверен он. Кризис 2020 года продемонстрировал, как внезапный разрыв производственно-логистических связей может вызвать беспричинный дефицит продукции в одной стране и затоваривание в другом регионе мира, говорит Дарья Снитко. Например, в феврале Австралия не смогла доставить урожай авокадо на традиционный рынок Китая, в Испании полностью не убрали и не продали клубнику, приводит примеры эксперт. Но дальнейшие последствия пандемии могут быть гораздо страшнее. По прогнозам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, режим самоизоляции и экономическая рецессия, вызванная COVID-19, могут привести к голоду "библейских масштабов", если человечество не обеспечит продовольственную безопасность. По данным ВПП, уже до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек - вдвое больше, чем в прошлом году.

Однако нашей стране проблема продовольственной безопасности не грозит. По большинству ключевых позиций потребности внутреннего рынка обеспечиваются за счет отечественного производства либо полностью, либо почти полностью. Так, удельный вес российской продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 99%, сахару и картофелю - 95%, мясу и мясопродуктам - 90%.

Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, которую пандемия не затронула напрямую, признает Аркадий Пономарев. По всем направлениям АПК в России наблюдается рост. И на этот сезон у нас также складывается благоприятный прогноз по валовому сбору зерновых, масличных культур. Увеличены посевные площади под гречиху, рис, кукурузу, овес, овощи и картофель. "Сорвать эти планы смогут, думаю, лишь супернеординарные обстоятельства. Поэтому относительно объемов производимой в стране и ввозимой продукции населению волноваться не стоит", - уверен депутат.

200 миллионов тонн зерна в год может выращивать Россия, по оценке РЗС. Для сравнения , худший урожай мы собрали в 1998 году - 48,8 млн тонн, в 2017 году установили рекорд - 135,5 млн тонн

С ним согласна и Евгения Серова. Однако она отмечает, что у продовольственной безопасности страны, кроме физической доступности продовольствия, есть еще две характеристики - экономическая доступность (способность населения купить это продовольствие), а также безопасность и качество продовольствия. И в этом смысле у нас могут возникнуть проблемы из-за снижения доходов большинства населения.

В этой ситуации пока ничего более действенного, чем программы продовольственной помощи малоимущим и закупок для государственных нужд, не изобретено, уверен Аркадий Пономарев. Напомним, программа продовольственных карточек была предложена еще в 2015 году, но так и не была реализована из-за отсутствия средств в бюджете. В апреле руководители отраслевых ассоциаций призвали российские власти вернуться к этой идее. По расчетам экспертов, чтобы карточки на сумму 10 тыс. руб. ежемесячно смогли получить 10 млн россиян, до конца года потребуется 800 млрд рублей.