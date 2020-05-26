Обнародованное 25 мая решение директората баскетбольной Евролиги не доигрывать главный континентальный клубный турнир и второй по значимости Еврокубок сезона-2019/20 сильно огорчило болельщиков. В то же время все понимают, что соображения безопасности в период мировой пандемии на первом плане. Тем не менее и в баскетболе, и в гандболе чуть позже обладатели отдельных трофеев Старого Света все же будут определены. А вот в волейболе еще в апреле была поставлена точка - все шесть кубков считаются неразыгранными.

Евгений Бабурин из БК "Нижний Новгород" и его партнеры еще побьются за победу в Лиге чемпионов ФИБА. Фото: championsleague.basketball.ru

В баскетболе каждый сезон играются четыре турнира мужских континентальных кубков. Два вышеуказанных проводит самостоятельная коммерческая организация Euroleague Basketball, и еще два - непосредственно Международная федерация баскетбола. Это постепенно набирающая мощь Лига чемпионов ФИБА и объективно четвертый по значимости Кубок Европы.

Нашу страну в Лиге чемпионов представляет БК "Нижний Новгород". Команда успешно выступила на групповом этапе, пробилась в плей-офф, где на стадии 1/8 финала в серии до двух побед по схеме "1-1-1" обменялась домашними выигрышами с французским "Дижоном" - 73:88 и 88:79. Назначенный на 18 марта решающий матч за выход в четвертьфинал на площадке соперника не состоялся из-за пандемии.

Недавно ФИБА в отличие от Евролиги приняла решение, что трофей все же будет разыгран в формате "Финала восьми" в период 30 сентября - 4 октября. Ранее должны состояться третьи матчи в сериях "Дижон" - "Нижний Новгород" и "Тенерифе" (Испания) - "Остенде" (Бельгия). Известны шесть команд из топ-8: "Хапоэль" (Иерусалим, Израиль), испанские "Сарагоса" и "Бургос", "Нимбурк" (Чехия), "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция) и АЕК (Афины, Греция). Место проведения "Финала восьми" ФИБА назовет позднее.

Кубок Европы доигрывать не собираются, да и не интересует этот турнир наших любителей баскетбола. Красноярский "Енисей" в плей-офф не пробился, в квартет сильнейших в итоге вышли турецкие "Бахчешехир" и "Карсияка", немецкий "Байройт" и неожиданно норвежский "Баккен".

Что касается окончательного прекращения Евролиги и Еврокубка, то это решение вызвало живую реакцию даже впрямую не заинтересованных сторон. Например, президента ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Андрея Ведищева, хотя его команда уже не претендовала на главный приз.

- Как болельщик я расстроен, а как руководитель клуба прекрасно понимаю причины принятого решения, - сказал Ведищев. - Было очевидно, что в условиях пандемии возобновление соревнований под большим вопросом - слишком много рисков. Наш "Локо" одним из первых всерьез столкнулся с коронавирусом. Все, кто вернулся с выездного матча Единой лиги из эстонского Таллина, после встречи с "Калевом" уже на следующий день сдавали тесты. Сразу после - двухнедельный карантин. Вообще, вынужденную паузу все восприняли по-разному. Некоторые игроки хотели скорее вернуться к семьям. Другие - горели желанием остаться в команде и продолжить тренироваться. Мы правильно оценили ситуацию с самого начала. Приняли единственно верное решение, отпустив ребят к семьям, - все живы и здоровы. Это непростое время можно пройти безболезненно, только если все осознают ответственность и готовы идти на компромиссы. Наши игроки это понимают. С некоторыми уже перезаключены контракты на следующий сезон.

В женском гандболе, где Россия в последние годы явно доминирует, Лига чемпионов с участием прошлогоднего финалиста команды "Ростов-Дон" прервана перед плей-офф. Пары четвертьфинала (из двух матчей - встречи дома и в гостях) такие: "Рымнику-Вилча" (Румыния) - "Мец" (Франция), ЦСМ "Бухарест" (Румыния) - "Дьер" (Венгрия), "Будучность" (Подгорица, Черногория) - "Эсбьерг" (Дания), "Ростов-Дон" - "Брест" (Франция).

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) перенесла "Финал четырех" на 5-6 сентября. Решающие игры состоятся в столице Венгрии Будапеште. Это в особых случаях домашняя площадка действующего обладателя трофея "Дьера". В прошлом сезоне финал между этим клубом и нашим флагманом "Ростов-Дон" собрал 12 тысяч (!) зрителей на арене в том же самом Будапеште.