В Болгарии полицейский принял участие в драке футбольных фанатов

В болгарском Пловдиве полицейский принял участие в драке футбольных болельщиков и нанес ножевые ранения несовершеннолетнему фанату местного клуба "Локомотив". Сам же сотрудник правоохранительных органов является приверженцем принципиального соперника "Локомотива" - ФК "Ботев".

Как сообщает bTV, стычка группировок произошла перед одним из питейных заведений города. По заявлению свидетелей, полицейский, находившийся не при исполнении, выхватил холодное оружие и несколько раз ударил 16-летнего фаната. При этом юноша и сам успел достать нож и "ответить" нападавшему.

К настоящему времени оба фигуранта полностью признали вину. В полиции Пловдива объявили, что их сотрудник будет строжайше наказан.

За массовую драку задержаны в общей сложности 11 человек. По инциденту ведется следственное дело.