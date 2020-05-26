В ЕР предлагают снизить максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

В "Единой России" предложили правительству снизить максимальную долю расходов граждан на ЖКХ с 22% до 15%. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Сегодня важно поддержать граждан. Особенно тех, кто лишился работы, и чьи доходы существенно снизились", - пояснил он.

Это предложение партии в числе прочих направлено сегодня в правительство в общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Всего рабочая группа "Единой России" подготовила порядка 300 предложений, которые разбиты по направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие.

"Главное, что их объединяет, - забота о людях, их поддержка и благополучие", - подчеркнул Турчак.