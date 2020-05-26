В ЕС считают что эра доминирования США в мире подходит к концу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил на встрече с немецкими дипломатами, что эра доминирования США в мире подходит к концу и начинается "азиатское столетие", поэтому ЕС должен выработать единую стратегию в отношении Пекина.

Виртуальная встреча бывшего главы МИД Испании Борреля с немецкими коллегами, в том числе министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, была посвящена началу немецкого председательства в Евросовете в конце июня. В ходе своего выступления он представил свое видение роли Евросоюза в эпоху геополитических перемен.

"Аналитики давно говорят о конце порядка, основанного на лидерстве США, и о том, что грядет азиатское столетие. Это происходит сейчас на наших глазах", - сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности и добавил, что пандемия коронавируса может стать катализатором этого процесса. Он подчеркнул, что Европейский союз, на который оказывают все более сильное давление, чтобы он примкнул к одной из этих сторон, должен "руководствоваться своими собственными интересами и ценностями, и избегать того, чтобы стать орудием одной или другой стороны". По словам Борреля, это будет возможно только в том случае, если государства-члены Евросоюза продемонстрируют коллективную дисциплину в отношениях с Пекином.

Глава европейской дипломатии выразил надежду, что Германия не только выведет Европу из кризиса, но и направит ее в нужную сторону во внешней политике. И в этом контексте он упомянул "поиски нового равновесия в отношениях с Россией".