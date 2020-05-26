В фитнес-клубы и бассейны можно будет попасть по предварительной записи

В частности, владельцам спортивных клубов нужно будет расставить оборудование для занятий таким образом, чтобы была соблюдена дистанция между занимающимися в 1,5 метра. А в бассейнах закроют часть кабинок для переодевания.

Рекомендуется уменьшить пропускную способность спортивных сооружений. Для это ввести предварительную запись. В бассейн будут пускать столько посетителей, чтобы на одного человека приходилось 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна. Занятия акваэробикой нужно будет устраивать так, чтобы на человека приходилось 5 квадратных метров площади воды.

Сотрудникам запретят принимать пищу на рабочем месте (только в специально отведенных для этого помещениях). Посетителям тоже нельзя будет перекусить после занятий. Можно будет брать с собой только воду в бутылках.

Все помещения в спортивных сооружениях будут два раза в день убираться с использованием средств дезинфекции. Туалетные комнаты - каждые два часа. Везде должны быть доступные средства для дезинфекции рук посетителей и сотрудников спорткомплексов. Сотрудники должны находиться в защитных масках.

Ранее сообщалось, что фитнес-клубы и бассейны могут открыться в последнюю очередь при поэтапном снятии ограничений.