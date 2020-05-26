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26.05.2020 18:21
Рубрика: Общество

В фитнес-клубы и бассейны можно будет попасть по предварительной записи

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для возобновления работы фитнес-клубов и бассейнов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, владельцам спортивных клубов нужно будет расставить оборудование для занятий таким образом, чтобы была соблюдена дистанция между занимающимися в 1,5 метра. А в бассейнах закроют часть кабинок для переодевания.

С июня начнется снятие ограничений для внутреннего туризма

Рекомендуется уменьшить пропускную способность спортивных сооружений. Для это ввести предварительную запись. В бассейн будут пускать столько посетителей, чтобы на одного человека приходилось 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна. Занятия акваэробикой нужно будет устраивать так, чтобы на человека приходилось 5 квадратных метров площади воды.

Сотрудникам запретят принимать пищу на рабочем месте (только в специально отведенных для этого помещениях). Посетителям тоже нельзя будет перекусить после занятий. Можно будет брать с собой только воду в бутылках.

Фото: ANDREAS SOLARO / AFP
В Италии открылись бассейны и спортивные залы

Все помещения в спортивных сооружениях будут два раза в день убираться с использованием средств дезинфекции. Туалетные комнаты - каждые два часа. Везде должны быть доступные средства для дезинфекции рук посетителей и сотрудников спорткомплексов. Сотрудники должны находиться в защитных масках.

Ранее сообщалось, что фитнес-клубы и бассейны могут открыться в последнюю очередь при поэтапном снятии ограничений.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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