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26.05.2020 17:33
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили меры по защите медиков

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме намерены разработать законопроект о дополнительных мерах по защите медиков. Об этом заявил замглавы комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

По итогам заседания рабочей группы комитета он назвал необходимой разработку такого закона, а также федерального стандарта безопасности медицинских работников.

- Медики в зависимости от опасности выполняемой задачи должны четко знать, как им надлежит действовать, - подчеркнул парламентарий, - и какие средства индивидуальной защиты применять.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Также необходимо закрепить в законе обязанность руководства медучреждений обеспечить персонал этими средствами, добавил Огуль.

Дело в том, что случаи выявления коронавируса у медиков говорят об отсутствии четко отработанной системы действий в условиях чрезвычайных ситуаций, пояснил он. Огуль привел в пример случаи, когда врачи заражались от пациентов без симптомов и без клинически подтвержденного диагноза. Медики не были защищены при контакте с ними, и в итоге приходилось закрывать на карантин все медучреждение.

В комитете считают необходимым в срочном порядке решить указанные вопросы на уровне Минздрава и правительства РФ.

Огуль также предложил ввести практику регулярных тренингов для врачей по примеру учений МЧС. Так можно было бы обучить их, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Депутаты, кроме того, рекомендуют продумать дополнительные социальные гарантии для медработников, в том числе санаторно-курортную реабилитацию, страхование жизни и здоровья.

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