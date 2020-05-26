В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнения

В штате Ассам на северо-востоке Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнения. Пострадали 127 деревень в пяти округах штата.

Мощные ливни, обрушившиеся на Ассам, принес в этот регион тайфун "Ампхан", который потерял силу и превратился в дождевой фронт, пишет ТАСС. Отмечается, что эвакуация местных жителей проходит в условиях мер строгой изоляции, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Ампхан", пришедший в апреле со стороны Бенгальского залива, ударил по побережью Индии и Бангладеш. Ветер порывами достигал 53 м/с. По оценкам властей, погибли не менее 107 человек: 85 - в Индии и 22 - в Бангладеш.