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26.05.2020 05:00
Рубрика: Власть

В Кадастровой палате рассказали, как соседям по даче разграничить свои участки

Текст: Ольга Игнатова
У многих дачников в СНТ огорожена лишь часть участка, а другая по факту не разграничена с соседями. Поэтому часто возникает вопрос: а как правильно наметить границы своей земли? Договориться с соседями? Поставить столбики по границе участка? Или это должен сделать кадастровый инженер?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате, в данном случае есть два варианта разграничить с соседями участки.

Фото: iStock
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Первый - сделать межевой план и согласовать местоположение границ земельных участков. При этом, по закону "О кадастровой деятельности", согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности или без установления границ на местности. Иными словами, заказчик вправе потребовать от кадастрового инженера при проведения межевания сразу же на местности и установить границы участков.

Второй вариант. Кадастровый инженер может выйти на местность без проведения межевания и составления межевого плана, и определить границы участка на местности, указав собственнику, где именно забить в землю четыре заветных столбика. Собственник участка может согласовывать с соседями эти работы, а может и не согласовывать. Но все-таки лучше договориться заранее, чтобы потом избежать длительных споров.

Впрочем случается и так, что после того, как столбики забили, оказалось, что у одного соседа ширина участка, скажем, 23 метра, а у другого соседа - 25. Как так могло получиться, ведь всем же давали одинаковые участки? "Здесь могли изначально так распределить. Скорее всего, с несправедливостью придется смириться. Никто из-за одного участка не будет двигать целую линию садовых участков, которыми люди пользуются много лет", - отметили в Кадастровой палате.

Стоимость услуг кадастровых инженеров регулируется соответствующим договором подряда на выполнение таких работ, с учетом предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), установленных в конкретном регионе. Например, в Московской области составление межевого плана в среднем стоит десять тысяч рублей.

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