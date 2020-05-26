В Китае скончался "король" азартных игр Азии

"Король" азартных игр Азии Стэнли Хо, который с нуля построил свою бизнес-империю в Макао и стал одним из самых богатых людей азиатского региона скончался во вторник в возрасте 98 лет. Об этом сообщает государственный телеканал China Central Television (CCTV).

Харизматичный магнат, который любил танцевать до своих преклонных лет и советовал своим родственникам и близким избегать азартных игр, возглавил один из самых прибыльных игровых бизнесов в мире через свою корпорацию, которая в настоящее время оценивается в шесть миллиардов долларов. Хо возглавлял то, что в Макао известно как система "VIP-джанкетов", при которой посредники действуют от имени казино, предоставляя кредит игрокам и взяв на себя ответственность за сбор долгов. Его частная компания участвует во многих отраслях бизнеса - от роскошных отелей до вертолетов и скачек. При этом, несмотря на кризис с пандемией, ее акции неуклонно росли в последние месяцы. Так, акции самого крупного казино в Азии, который принадлежал Хо, в апреле выросли на 4,9 процента.

Хо родился в Гонконге, у него было четыре жены и 17 детей. Однако, отмечает Reuters, он был вынужден реструктурировать свой бизнес после того, как в 2012 году в семье разразилась судебная тяжба из-за его состояния. Некоторые из детей Хо сами стали успешными игровыми операторами. Его дочь Панси является сопредседателем подразделения MGM Resorts в Макао, а сын Лоуренс руководит крупным казино в стране.