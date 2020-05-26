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Текст:   Ксения Воронцова 
18:01 26.05.2020

В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддерживает инициативу Минэнерго сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ: эти меры надо вводить с учетом ситуации в регионах.

Сокращение срока моратория на пени за жилищно-коммунальные услуги обсуждалось ранее на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и на заседании комиссии по электроэнергетике РСПП.

Фото: iStock
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Депутат отметил, что решение, согласно которому штрафы за неуплату услуг ЖКХ не будут начисляться до конца года, было принято в начале апреля, тогда не был понятен характер развития пандемии коронавируса. В настоящее время уже есть прогнозы развития ситуации и ее окончания, при этом, по его словам, становятся понятны и последствия с точки зрения дисциплины платежей.

"Энергетикам предстоит готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду в условиях снижения платежной дисциплины и уменьшения выручки. Это создает определенные риски", - приводит пресс-служба слова главы комитета.

- На мой взгляд, логично не только поддержать потребителей, оказавшихся в трудной ситуации, но и снизить связанные с неплатежами риски для компаний, поставляющих энергоресурсы, - пояснил Павел Завальный. - И сократить срок действия моратория в зависимости от окончания сроков периода изоляции и карантинных мер, с учетом разной ситуации для разных субъектов и категорий потребителей, как предлагает Минэнерго.

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