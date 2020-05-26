В ЛДПР предложили обязательно согласовать с депутатами введение ЧС

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагаются новые правила введения режима повышенной готовности или режима ЧС. Согласно документу, обязательным должно быть получение согласования со стороны депутатов разного уровня. Автором выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Согласование решения, кроме Госдумы, может поступить от заксобрания региона, представительного органа муниципального образования, отмечается в пояснительной записке. Это должно зависеть от того, на какой территории вводится режим.

Принятие законопроекта необходимо в целях защиты конституционных прав и свобод граждан, считает автор. Иванов в пояснительной записке также привел сравнение с режимом чрезвычайного положения.

Депутат напомнил, что с 1 апреля 2020 года госорганы, занимающиеся вопросами предупреждения ЧС, получили право вводить такие режимы и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения. Причем в том же объеме, как и при ЧП. Иванов в связи с этим привел положение Конституции, согласно которому режим ЧП вводится указом президента незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме.