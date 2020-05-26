В Москве трое неизвестных в масках избили и ограбили бизнесмена

В ночь на 23 мая в деревне Кнутово произошло дерзкое ограбление. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в полиции.
Как стало известно, трое грабителей в масках и с ножами ворвались в дом гендиректора одной из столичных фирм. Они избили и связали хозяина, а потом угрозами заставили его рассказать, где он хранит наличные. Добычей злоумышленников стали 800 тысяч рублей.
В настоящее время пострадавший бизнесмен госпитализирован с множественными травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция ищет преступников.