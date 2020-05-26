В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19

Некоторые рестораны в Германии начали собирать личную информацию со своих клиентов. Эти данные могут понадобиться, чтобы быстро найти посетителей и поместить их в карантин, если в самом заведении вдруг произойдет вспышка коронавируса. Как пишет испанская газета El Pais, без заполненной анкеты официант может просто не принять заказ.

Дополнительная мера предосторожности стала особо актуальной после того, как у 14 гостей состоявшейся 15 мая закрытой вечеринки в одном из ресторанов в Нижней Саксонии обнаружили коронавирусную инфекцию. Еще трое заразились от них позже. 118 человек, контактировавших с заболевшими, были отправлены в карантин. По словам очевидцев, гости заведения не соблюдали простейших правил, пожимали друг другу руки, обнимались, не носили маски. Если эти нарушения будут доказаны, то владельцу заведения, организаторам и участникам мероприятия грозят штрафы.

Помимо сбора контактных данных рестораны предпринимают и другие меры по предотвращению заражения коронавирусом. Столы расставлены на расстояние в два метра, рекомендовано заранее бронировать места, чтобы избежать очередей, у входа установлены дозаторы и дезинфицирующими средствами, а гостям предлагают вместо меню код, прочитать который можно при помощи мобильного телефона. При этом эксперты советуют выбирать столики на террасах, там риск заразиться гораздо ниже.

Стоит отметить, что, согласно законодательству Германии, каждая федеральная земля может разработать свои меры для борьбы с эпидемией. Однако в целом они очень похожи. Так, идея со сбором личных данных в ресторанах реализуется в 15 землях (в 11 заполнение анкеты сделали обязательным, в 4 только рекомендовано). Предполагается, что эта информация будет храниться на протяжении четырех недель, а затем удаляться.