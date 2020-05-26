Новости

В Башкирии коронавирусом заразились свыше 300 врачей 14:35
Раскрыта тайна создателей крошечных наскальных рисунков 14:31
Звезды "Ривердэйла" Коул Спраус и Лили Рейнхарт расстались 14:28
В Петербурге за сутки подтвердили 12 смертей от коронавируса 14:27
В апреле граждане продолжили изымать валютные вклады из банков 14:25
Jaquet Droz обновили знаменитую коллекцию Grande Seconde Quantième 14:24
В Челябинске пресекли нелегальную гонку стритрейсеров 14:19
В Китае найден 2000-летний сосуд с неизвестной жидкостью 14:15
Вышел трейлер хоррора про марионетку-убийцу Блэйда 14:13
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции 14:08
Жителя Сочи будут судить за убийство жены на пляже 14:02
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня 14:01
В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19 14:01
Тома Круза представили в образе Зеленого Фонаря из Лиги справедливости 14:00
BMW объяснила, как правильно произносить название марки 14:00
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах 13:54
Власти Москвы назвали сумму выплаченных штрафов за нарушение самоизоляции 13:51
В ЛДПР предложили обязательно согласовать с депутатами введение ЧС 13:48
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье 13:46
У ярославского УФСБ нашли тело мужчины 13:36
Большинство канадцев выступает против открытия границ с США 13:35
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса 13:31
"Матч ТВ" покажет поединок бойцов ММА Минеева и Пронина 13:29
Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение "Социальный мониторинг" 13:23
Власти Москвы не будут объявлять амнистию для нарушителей карантина 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 14:01
Рубрика: В мире

В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Некоторые рестораны в Германии начали собирать личную информацию со своих клиентов. Эти данные могут понадобиться, чтобы быстро найти посетителей и поместить их в карантин, если в самом заведении вдруг произойдет вспышка коронавируса. Как пишет испанская газета El Pais, без заполненной анкеты официант может просто не принять заказ.

Фото: Istock
30 тысяч пабов и ресторанов Британии могут не открыться после карантина

Дополнительная мера предосторожности стала особо актуальной после того, как у 14 гостей состоявшейся 15 мая закрытой вечеринки в одном из ресторанов в Нижней Саксонии обнаружили коронавирусную инфекцию. Еще трое заразились от них позже. 118 человек, контактировавших с заболевшими, были отправлены в карантин. По словам очевидцев, гости заведения не соблюдали простейших правил, пожимали друг другу руки, обнимались, не носили маски. Если эти нарушения будут доказаны, то владельцу заведения, организаторам и участникам мероприятия грозят штрафы.

Помимо сбора контактных данных рестораны предпринимают и другие меры по предотвращению заражения коронавирусом. Столы расставлены на расстояние в два метра, рекомендовано заранее бронировать места, чтобы избежать очередей, у входа установлены дозаторы и дезинфицирующими средствами, а гостям предлагают вместо меню код, прочитать который можно при помощи мобильного телефона. При этом эксперты советуют выбирать столики на террасах, там риск заразиться гораздо ниже.

Стоит отметить, что, согласно законодательству Германии, каждая федеральная земля может разработать свои меры для борьбы с эпидемией. Однако в целом они очень похожи. Так, идея со сбором личных данных в ресторанах реализуется в 15 землях (в 11 заполнение анкеты сделали обязательным, в 4 только рекомендовано). Предполагается, что эта информация будет храниться на протяжении четырех недель, а затем удаляться.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля