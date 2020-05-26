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26.05.2020 15:38
Рубрика: Культура

В РГБД ответили на просьбу дочери Успенского не называть премию именем отца

Текст: Мария Шепталова

Желание Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) организовать премию "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского заставило дочь писателя Татьяну публично обратиться к организаторам с просьбой отказаться от этой идеи из-за противоречивого характера ее отца. Однако в РГДБ приняли решение не отказываться от новой литературной премии, подчеркнув, что для них важны исключительно творческие заслуги писателя, а не его личные качества.

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
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"Премии еще не существует. Ее только планируется объявить. Возможность отказа от объявления премии не рассматривается", - заявили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

По словам представителя пресс-службы, они получили письмо Татьяны Успенской, в котором она просит отказаться от учреждения премии. По мнению Татьяны, литературная премия не может носить имя такого человека.

"Литературная премия "Большая сказка" задумана с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа", - цитирует пресс-служба РГДБ ответ директора библиотеки Марии Веденяпиной на письмо Татьяны Успенской.

Напомним, что в середине мая РГДБ объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского. Имя победителя должно быть объявлено 1 июня. О том, когда будет учреждена сама премия, РГДБ обещает сообщить позже.

Культура Литература

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