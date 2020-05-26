В РГБД ответили на просьбу дочери Успенского не называть премию именем отца

Желание Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) организовать премию "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского заставило дочь писателя Татьяну публично обратиться к организаторам с просьбой отказаться от этой идеи из-за противоречивого характера ее отца. Однако в РГДБ приняли решение не отказываться от новой литературной премии, подчеркнув, что для них важны исключительно творческие заслуги писателя, а не его личные качества.

"Премии еще не существует. Ее только планируется объявить. Возможность отказа от объявления премии не рассматривается", - заявили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

По словам представителя пресс-службы, они получили письмо Татьяны Успенской, в котором она просит отказаться от учреждения премии. По мнению Татьяны, литературная премия не может носить имя такого человека.

"Литературная премия "Большая сказка" задумана с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа", - цитирует пресс-служба РГДБ ответ директора библиотеки Марии Веденяпиной на письмо Татьяны Успенской.

Напомним, что в середине мая РГДБ объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского. Имя победителя должно быть объявлено 1 июня. О том, когда будет учреждена сама премия, РГДБ обещает сообщить позже.