В Риме начнут штрафовать за брошенную на улице маску

Власти Рима приняли решение бороться с теми, кто бросает использованные маски и перчатки на улице, а не пользуется специальными контейнерами. Нарушителю теперь грозит штраф в размере от 25 до 500 евро, сообщает Agenzia Giornalistica Italia.

Как отметила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, в последнее время те, кто занимается уборкой улиц, начали жаловаться, что им приходится собирать в огромных количествах использованные маски и перчатки, брошенные на землю неаккуратными людьми. Они валяются повсюду, на газонах, тротуарах, возле магазинов и в парках и даже плавают в водах Тибра.

"Это позорное поведение должно быть наказано", - заявила Раджи. По ее словам, "брошенные в общественных местах средства индивидуальной защиты не только представляют опасность для здоровья людей, поскольку им и могли пользоваться зараженные коронавирусом, но и наносят вред окружающей среде".

Как подчеркнула мэр, маски и перчатки следует выбрасывать в специальные контейнеры, установленные по всему городу.

Штрафы будут взиматься до тех пор, пока жители города обязаны носить маски. В настоящее время этот срок установлен до 31 июля. Правда, полицейским, на которые возложена эта обязанность, придется поймать нарушителя с поличным.

Напомним, эпидемия коронавируса разразилась в Италии в конце февраля. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано свыше 230 тысяч случаев заражения, 32 тысячи человек скончались. К началу мая распространение болезни удалось сдержать, и власти начали ослаблять карантин. В настоящее время итальянцам разрешено посещать открывшиеся магазины, рестораны, бары, салоны красоты, церкви, все публичные учреждения. Однако в помещении они обязаны носить маски.