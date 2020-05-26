В Роспотребнадзоре приняли более миллиона звонков по COVID-19

Более миллиона звонков, касающихся коронавируса, принято и обработано единым консультационным центром Роспотребнадзора. В день поступает до 20 тысяч обращений, говорится на сайте ведомства.

В основном граждан интересуют симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, меры его профилактики, группы риска. Спрашивают о тестировании, эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах. Ряд обращений связан с правилами соблюдения режима самоизоляции, оформлением пропусков.

Специалисты обращают внимание, что в центре можно также получить консультацию по защите прав потребителей в условиях пандемии. Например, узнать об условиях возврата денег за турпутевки, авиабилеты, билеты на массовые мероприятия.

Консультационный центр работает круглосуточно, без выходных по номеру 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.