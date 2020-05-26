В России повысят накопительную пенсию

Перерасчет будет сделан беззаявительно с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек, уточнили в фонде.

"Коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%)" - пояснили в ПФР.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, уточнили в фонде. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.

Как отметили в ПФР, расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей.

Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии - 1 705 рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.