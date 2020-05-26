В столице Перу начали делать экспресс-тесты на COVID-19 пассажирам метро

С 25 мая система общественного транспорта в Лиме - столице Перу - заработала в полном объеме. Власти страны начали проводить быстрые тесты на коронавирус пассажирам метро.

По данным правительства, около трети всех тестов показали положительные результаты, пишет РИА Новости. В случае выявления заболевания у пассажира, его отправляют домой или в центр изоляции для больных коронавирусом. Тестирование пассажиров в Лиме продолжится и дальше, пробы будут брать в других терминалах общественного транспорта.

По последним данным, в Перу зарегистрировано почти 124 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровела 51 тысяча пациентов, скончались 3,6 тысячи человек.