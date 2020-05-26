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26.05.2020 04:33
Рубрика: В мире

Власти Германии одобрили помощь Lufthansa в размере 9 миллиардов евро

Правительство Германии поможет авиакомпании Lufthansa в сложные для нее времена. Перевозчику будет предоставлена помощь в размере девяти миллиардов евро.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, пакет поддержки состоит из нескольких частей. В частности, государство купит 20 процентов акций компании за 0,3 миллиарда евро. Два члена наблюдательного совета Lufthansa будут назначаться по согласованию с правительством Германии, но при этом государство не получит права блокировать ключевые решения, принимаемые руководством авиакомпании. Кроме того, перевозчик получит кредит от нескольких банков сроком на три года.

Lufthansa серьезно пострадала из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Были отменены 95 процентов рейсов. В час компания теряет миллион евро.

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