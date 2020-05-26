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Рубрика: В мире

Власти Сирии отменили комендантский час

Правительство Сирии приняло решение об отмене с 26 мая комендантского часа, который действовал с 19:30 до 06:00 и был введен в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам заседания антикризисного штаба при кабмине республики.

Фото: mid.ru
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Со вторника в Сирии возобновляется транспортное сообщение с провинциями в полном объеме, а также устанавливается новый график работы для сферы торговли и обслуживания - с 08:00 до 19:00, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство SANA. При этом власти могут в любой момент ввести комендантский час в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

По данным минздрава Сирии, общее число инфицированных коронавирусом в стране выросло до 106 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1114 граждан, возвратившихся спецрейсами на родину за последние две недели. Среди них 23-24 мая было выявлено 27 заболевших. Всего в стране выздоровели свыше 40 сирийцев, четверо скончались.

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