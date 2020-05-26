Власти Таиланда после пандемии сделают ставку на внутренний туризм

Резкое сокращение потока иностранных туристов в Таиланд заставило власти королевства сделать ставку на стимулирование внутренних туров. Как пишет Bangkok Post, правительство намерено инвестировать в этот сегмент рынка более 300 млн долларов.

В частности, рассматривается несколько видов поддержки: это налоговые льготы, прямые госсубсидии, а также кредиты по сниженной процентной ставке для отрасли.

"Другие драйверы во время пандемии не работают", - заявил на брифинге генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Тосапорн Сирисампханд. По его словам, первый пакет помощи находится в стадии проработки и будет готов к июлю.

Напомним, полная остановка въездного туризма в Таиланд из-за коронавируса привела к колоссальным убыткам местных отельеров и туроператоров. По оценкам экспертов, их объем может превысить 3 млрд долларов.