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26.05.2020 21:25
Рубрика: В мире

300 евро за мусор

Во Франции ужесточат штрафы за брошенные на улице маски
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Франции угрожает новая напасть - огромное количество хирургических масок, а также перчаток, которые люди, использовав, бросают на улице. В Париже они встречаются чуть ли ни на каждом шагу и представляют собой вполне конкретную угрозу для муниципальных служащих, занимающихся уборкой городской территории.
Фото: Владимир Биль/РГ Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Владимир Биль/РГ

Помимо этого хирургические маски наносят вред экологии: они содержат синтетические вещества с периодом биодеградации в 450 лет. Проблема стала настолько острой, что депутат Национального собрания от правой партии "Республиканцы" Эрик Поже внес на рассмотрение парламента законопроект, где предлагает радикально ужесточить наказание за выброшенные маски, введя штраф в 300 евро. Он может быть увеличен при рецидиве.

Фото: REUTERS/Charles Platiau
На парижских улицах стали чаще выбрасывать маски и перчатки

Отметим, что пока такое безответственное поведение приводит к более скромным штрафам: от 38 до 68 евро в зависимости от решений, принятых местными властями тех или иных городов. Правда, здесь мало кто сомневается в том, что ужесточающий закон будет принят в сжатые сроки - настолько он актуален. В законопроекте также прописаны меры, с помощью которых будут ловить нарушителей. Для этого, по мнению автора документа, следует использовать системы ведеонаблюдения.

Как вам это?

- Использованные маски и перчатки нужно складывать в отдельный пакет и герметично его закрыть. Оставить на трое суток и лишь после этого выбросить в серый контейнер у дома для смешанных отходов, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. - Переработке одноразовые маски не подлежат, только уничтожению. Штрафов за неправильно утилизированные маски и перчатки в столице нет.

- Если сейчас все носят маски, то, наверное, на улицах должны быть специальные урны или контейнеры для них, - считает системный администратор из Екатеринбурга Алексей Медведев. Сначала создайте условия для того, чтобы люди поступали, как надо, и объясните, почему использованную маску бросать на землю нельзя.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Во Франции малоимущим и борцам с вирусом раздадут "туристические чеки"

- Брошенные использованные маски - это концентрированный рассадник вирусов, полагает медсестра из Санкт-Петербурга Анна Волкова. - По-хорошему, прежде чем выбросить маску и перчатки в урну, надо их аккуратно завернуть в пакетик. Но кто же будет этим заниматься. Все правильно, за это следует штрафовать нещадно! Ничто другое здесь не поможет!

- Специальные контейнеры для использованных масок, - говорит новосибирский преподаватель Мария Белова, - должны быть на каждом углу, а потом уже штрафовать на огромные суммы.

Подготовили Ирина Огилько, Сергей Панасенко, Евгения Цинклер и Наталья Решетникова

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