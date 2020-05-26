Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных

Новости

На Камчатке уволили главврача скорой помощи из-за вспышки там COVID-19 03:51
Корабль Crew Dragon прошел проверку перед запуском к МКС 03:26
В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня 03:19
Власти Аргентины закрыли на карантин пятитысячный жилой район 03:18
В столице Перу начали делать экспресс-тесты на COVID-19 пассажирам метро 02:46
Борис Джонсон заявил об ухудшении зрения после COVID-19 02:20
Эксперты озвучили экономический прогноз для Швеции 02:18
Россия организовала международную онлайн-конференцию русистов 01:25
Власти Сирии отменили комендантский час 01:03
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:07
Власти Москвы оценили количество людей без работы 25.05.2020
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны 25.05.2020
Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором майдана 25.05.2020
Определены "лучшие" ругательства, помогающие лучше перенести боль 25.05.2020
ВОЗ: Через несколько месяцев мир может накрыть вторая волна коронавируса 25.05.2020
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 25.05.2020
Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы 25.05.2020
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19 25.05.2020
Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 25.05.2020
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 25.05.2020
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 25.05.2020
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 25.05.2020
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 25.05.2020
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего коронавирусом постояльцев хостела 25.05.2020
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 25.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Привет от Джоуи

Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Хорошая новость для волонтеров: сегодня они снова смогут навещать в приютах бездомных животных. Во время пандемии они ставили этот вопрос не раз, волнуясь, как переживут питомцы отсутствие тепла и ласки. Сотрудники приютов, конечно, их накормят, но разве под силу нескольким людям, например, выгулять сотню-другую собак? И вот глава города принял решение.
Сергей Собянин и его Джоуи, два года назад взятый из приюта. Фото: twitter.com / @mossobyanin Сергей Собянин и его Джоуи, два года назад взятый из приюта. Фото: twitter.com / @mossobyanin
Сергей Собянин и его Джоуи, два года назад взятый из приюта. Фото: twitter.com / @mossobyanin

В своем персональном блоге Сергей Собянин написал: "В прошедшие выходные ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее смягчение ограничений. С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. Потребность в помощи очевидна - более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу".

Как забрать питомца из московского приюта онлайн

Мэр сообщил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии:

"Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно.

Собянин также отметил необходимость оформления соответствующего пропуска и соблюдения всех необходимых санитарных норм. Защитные маски и перчатки волонтерам - строго обязательны. И, разумеется, для поездок в приют нужно получить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как московские приюты для собак справляются во время самоизоляции

Мэр напомнил, что за последние годы вместе c зоозащитными организациями в столице сделано очень многое для внедрения современных гуманных подходов к обращению с бездомными животными. И заключил: "Надеюсь, что после окончания пандемии все быстро вернется на круги своя. Москвичи вновь начнут брать домой бездомных собак и кошек, а волонтеры будут заботиться о том, чтобы и в приютах им было максимально хорошо. Первый шаг к этому мы сделали сегодня". Напомню, сделал такой шаг в 2018 году во время фестиваля "Пасхальный дар" и сам Собянин - взял себе бездомного щенка из приюта. Он назвал его Джоуи. Как сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, поживает Джоуи все это время прекрасно. Но в 13 городских приютах ждут хозяев или хотя бы друзей еще 13 тысяч бездомных собак.

Общество Природа Общество Соцсфера Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ