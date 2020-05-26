Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных

Хорошая новость для волонтеров: сегодня они снова смогут навещать в приютах бездомных животных. Во время пандемии они ставили этот вопрос не раз, волнуясь, как переживут питомцы отсутствие тепла и ласки. Сотрудники приютов, конечно, их накормят, но разве под силу нескольким людям, например, выгулять сотню-другую собак? И вот глава города принял решение.

Сергей Собянин и его Джоуи, два года назад взятый из приюта. Фото: twitter.com / @mossobyanin

В своем персональном блоге Сергей Собянин написал: "В прошедшие выходные ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее смягчение ограничений. С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек - передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев. Потребность в помощи очевидна - более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу".

Мэр сообщил, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций выработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии:

"Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно.

Собянин также отметил необходимость оформления соответствующего пропуска и соблюдения всех необходимых санитарных норм. Защитные маски и перчатки волонтерам - строго обязательны. И, разумеется, для поездок в приют нужно получить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru".

Мэр напомнил, что за последние годы вместе c зоозащитными организациями в столице сделано очень многое для внедрения современных гуманных подходов к обращению с бездомными животными. И заключил: "Надеюсь, что после окончания пандемии все быстро вернется на круги своя. Москвичи вновь начнут брать домой бездомных собак и кошек, а волонтеры будут заботиться о том, чтобы и в приютах им было максимально хорошо. Первый шаг к этому мы сделали сегодня". Напомню, сделал такой шаг в 2018 году во время фестиваля "Пасхальный дар" и сам Собянин - взял себе бездомного щенка из приюта. Он назвал его Джоуи. Как сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, поживает Джоуи все это время прекрасно. Но в 13 городских приютах ждут хозяев или хотя бы друзей еще 13 тысяч бездомных собак.